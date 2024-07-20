Этот экзотический цветок изменит ваш дом: как легко вырастить Абутилон

Как вырастить Абутилон: секреты ухода за домашним клёном

1:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Абутилон, или домашний клён, ценится за свои экзотические листья и красивые подвесные цветы различных оттенков. Это неприхотливое комнатное растение, требующее минимального ухода. Для успешного выращивания Абутилона рекомендуется прохладная комната зимой с редким поливом, и тёплая, влажная среда летом. Правильное освещение включает несколько часов прямого солнечного света, предпочтительно с восточной стороны окна. В зимний период свет можно уменьшить, не перемещая растение.

Фото: Wikipedia by Цепкова Татьяна Юрьевна, CC BY-SA 3.0

Полив в летний сезон проводится после высыхания верхних 2,5 см почвы, зимой — раз в месяц. Почва должна быть богатой и хорошо дренированной. Удобрения применяют во время активного роста, а зимой их количество сокращают. Абутилон легко размножается из стеблевых черенков, рекомендуется обновлять растения каждые три года.

Пересадка молодых растений может потребоваться несколько раз в год, в то время как старые растения пересаживают ежегодно в более крупные горшки. Поддерживая правильные условия, Абутилон будет радовать своей красотой в течение многих лет. Этот "домашний клён" станет отличным украшением любого подоконника, особенно в преддверии новогодних праздников.