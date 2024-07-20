Ошибки, которые убивают ваши розы: как правильно их сажать

Розы заслуженно считаются одними из самых любимых садовых культур, но их успешное выращивание требует соблюдения определённых правил, особенно при посадке. Расстояние между кустами роз зависит от их вида и роста.
Почвопокровные розы, которые украшают беседки и клумбы, нужно сажать на расстоянии 40-60 см друг от друга.
Вьющиеся розы, используемые для декорирования стен и арок, требуют более значительного промежутка — до 4 метров между сильнорастущими и около 2 метров между слаборастущими кустами.
Кустовые розы для одиночных посадок нуждаются в интервале не менее 3 метров, а клумбовые сорта следует располагать на расстоянии 30-50 см.
Основные факторы, влияющие на правильную посадку, включают не только расстояние, но и место. Розы любят солнечные участки с умеренным поливом и защитой от сквозняков. Подготовка посадочной ямы требует глубины около 65 см с добавлением компоста и удобрений. После посадки растения необходимо обильно полить и слегка окучить.
Уход за розами включает регулярное окучивание, обрезку весной и защиту на зиму в холодных регионах. Использование мульчи и специальных материалов помогает предотвратить промерзание почвы. Соблюдение этих рекомендаций обеспечит здоровое цветение и долговечность ваших розариев.
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