Не выбрасывайте старые газеты: 5 способов их применения в саду

Как использовать старые газеты на даче: 5 практичных идей

1:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вместо того чтобы выбрасывать старые газеты, можно найти им полезное применение на приусадебном участке. Предлагаем рассмотреть пять интересных и востребованных идей:

Стаканчики для рассады. Из газет можно сделать контейнеры для рассады. Нарезав полосы шириной 10-13 см, обмотайте их вокруг бутылки, создавая несколько слоев. Подгибая низ, формируйте дно, затем извлеките бутылку. Эти стаканчики легко разлагаются в почве, не нанося вреда окружающей среде. Защита стволов деревьев. В зимний период газеты могут служить утеплителем для стволов деревьев. Намотанные в несколько слоев газеты пропитывают отпугивающим грызунов средством и накрывают полиэтиленом, закрепляя верёвкой или скотчем. Хранение урожая. Газеты помогают предотвратить развитие грибковых и бактериальных инфекций среди овощей и фруктов. Прокладывайте каждый слой урожая газетами для обеспечения вентиляции и сохранения воскового налета на плодах. Посев семян. Для точного высева семян можно использовать газеты, нарезанные полосами шириной 1-1,5 см. Смачивайте их клейстером и приклеивайте семена на нужном расстоянии. Это уменьшает необходимость в прореживании всходов. Приманки для вредителей. Газеты, сложенные в несколько слоев и смоченные в воде, привлекают слизней. Размещайте такие ловушки по участку и регулярно собирайте вредителей. Для борьбы с другими вредителями можно изготовить ловчие пояса, пропитывая их инсектицидом и закрепляя вокруг стволов деревьев.

Эти методы помогают сэкономить ресурсы, эффективно использовать макулатуру и улучшить состояние сада без применения химикатов.