Чем подкармливать пионы в июле: секреты огородников

К середине лета многие сорта пионов уже отцвели. В этот период многие дачники забывают об этих растениях. Однако это ошибка, так как именно сейчас (а также в конце лета) формируются почки для цветения в следующем сезоне.
Если оставить пионы без дополнительного питания во второй половине лета, это может нанести серьёзный вред растениям и снизить вероятность пышного цветения в следующем году. Чтобы клумба с пионами не выглядела невзрачно, важно обеспечить растения калием и фосфором.
Какие удобрения использовать для пионов в июле?
Как подкормить пионы после цветения?
Для подкормки подойдут любые комплексные удобрения для цветников, содержащие калий, фосфор и азот. Главное, чтобы в составе преобладали калий и фосфор, а содержание азота было минимальным.
Если дачник не хочет использовать минеральные удобрения, можно обратиться к органическим. Идеальный вариант — древесная зола, в которой много калия и фосфора. Пепел следует рассыпать вокруг растений, а немного несгоревших остатков древесины заделать в верхний слой почвы.
Однако следует учитывать, что зола почти не содержит азота, а пионам во второй половине лета нужно небольшое количество этого микроэлемента.
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