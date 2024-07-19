Не покупайте инсектициды: как ежи могут спасти ваш сад

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Как привлечь ежей на дачу: природные защитники сада

1:31
Садоводство

Ежи — ценные помощники на дачном участке, они помогают бороться с вредителями эффективнее инсектицидов, гербицидов и родентицидов. Эти ночные хищники поедают мышей, змей, слизней, улиток, червей и насекомых, тем самым защищая растения и урожай от вредителей.

Как привлечь ежей на дачу: природные защитники сада
Фото: Wikipedia by Yuriy75, CC BY-SA 3.0

Для привлечения ежей на участок важно создать для них подходящие условия. Ежи не питаются фруктами или молоком, их рацион состоит из мяса, сухого корма для собак или кошек, рыбы, орехов и печенья. Обеспечьте им доступ к воде, разместив неглубокие плошки с водой в укромных местах.

Ежи любят скрытые места, поэтому на участке должны быть кустарники, такие как спирея, шиповник, сирень и густые хвойные деревья. Для дополнительного комфорта можно создать искусственные укрытия из подручных материалов, таких как доски и компостные кучи.

Однако ежей не следует приносить в дом, так как они могут переносить блох, клещей и другие заболевания. Также важно защитить их от домашних животных и лис с помощью надёжного забора с небольшими отверстиями для прохода ежей.

Создание благоприятных условий для ежей на участке поможет привлечь этих полезных животных, которые будут бороться с вредителями и защищать садовые культуры, обеспечивая садоводам здоровый и богатый урожай.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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