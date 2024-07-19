Не покупайте инсектициды: как ежи могут спасти ваш сад

Ежи — ценные помощники на дачном участке, они помогают бороться с вредителями эффективнее инсектицидов, гербицидов и родентицидов. Эти ночные хищники поедают мышей, змей, слизней, улиток, червей и насекомых, тем самым защищая растения и урожай от вредителей.
Для привлечения ежей на участок важно создать для них подходящие условия. Ежи не питаются фруктами или молоком, их рацион состоит из мяса, сухого корма для собак или кошек, рыбы, орехов и печенья. Обеспечьте им доступ к воде, разместив неглубокие плошки с водой в укромных местах.
Ежи любят скрытые места, поэтому на участке должны быть кустарники, такие как спирея, шиповник, сирень и густые хвойные деревья. Для дополнительного комфорта можно создать искусственные укрытия из подручных материалов, таких как доски и компостные кучи.
Однако ежей не следует приносить в дом, так как они могут переносить блох, клещей и другие заболевания. Также важно защитить их от домашних животных и лис с помощью надёжного забора с небольшими отверстиями для прохода ежей.
Создание благоприятных условий для ежей на участке поможет привлечь этих полезных животных, которые будут бороться с вредителями и защищать садовые культуры, обеспечивая садоводам здоровый и богатый урожай.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.