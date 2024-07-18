Шумозащитный сад: растения, которые спасут вас от шума

Как растения могут защитить ваш участок от шума: 7 лучших вариантов

1:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Шумовое загрязнение окружающей среды становится все более актуальной проблемой из-за увеличения количества машин и шумных предприятий. Дачные и приусадебные участки, расположенные близко к железной дороге или автомагистрали, страдают от высокого уровня шума. Для его снижения по периметру участка можно высадить растения с плотными кронами, которые создадут естественную шумоизоляцию. Вот семь наиболее подходящих растений:

Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун), CC BY-SA 3.0

Сирень: плотная и густая крона сирени с тёмно-зелёными кожистыми листьями создаст прекрасную изгородь, которая приглушит шум и задержит пыль. В начале лета сирень украшает сад махровыми, душистыми соцветиями. Акация: живучий и неприхотливый кустарник с сильноветвящейся кроной, состоящей из мелких листочков, эффективно блокирует шум. Требует только обрезки. Лещина: густая и резная крона лещины задерживает шум и грязь. Растение хорошо переносит загущенную посадку и осенью даёт вкусные орехи. Ива: декоративные сорта ивы с пышной кроной и свисающими ветвями, густо покрытыми листвой, отлично подходят для защиты от шума. Кизильник: любимое растение ландшафтных дизайнеров, создающее великолепные зелёные изгороди. Осенью листва кизильника становится багряно-оранжевой, что добавляет декоративности. Бузина: низкорослые кустарники с густой кроной, начинающейся у земли, эффективны для защиты от шума и неприхотливы в уходе. Клён: красный и остролистный клёны быстро растут, имеют раскидистую и плотную крону, устойчивы к погодным и температурным изменениям.

Создание шумозащитной полосы из этих растений не только уменьшит шум, но и улучшит эстетику вашего участка, обеспечивая комфорт и спокойствие.