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Ваши вишни под угрозой: 10 способов избавиться от личинок вишнёвой мухи

Как защитить вишни от личинок вишнёвой мухи: эффективные методы борьбы

Садоводство

Лето в деревне с вкусными, спелыми вишнями может быть испорчено личинками вишнёвой мухи, которые оставляют белых червячков внутри ягод. Этот вредитель активен с мая по июнь, когда земля прогревается. Вишнёвая муха откладывает яйца в зелёные ягоды, и через неделю личинки начинают поедать плоды, превращаясь в куколки в почве, а затем в новых мух.

Как защитить вишни от личинок вишнёвой мухи: эффективные методы борьбы
Фото: flickr.com by Benson Kua, CC BY-SA 2.0

Для борьбы с вишнёвой мухой рекомендуется:

  1. Высаживать ранние и средние сорта вишни, так как позднеспелые страдают больше.
  2. Рыхлить землю возле ствола весной, летом и осенью.
  3. Опрыскивать инсектицидами дважды: в начале лета и через две недели.
  4. Использовать липкие ленты для улавливания мух.
  5. Развешивать ловушки из бутылок со сладкой жидкостью.
  6. Удалять опавшие и испорченные ягоды после сбора урожая.
  7. Борьба с вишнёвой тлей, так как мухи питаются их выделениями.
  8. Сажать рядом растения с резким запахом, такие как календула и бархатцы.
  9. Опрыскивать деревья отварами полыни, табачных листьев или раствором хозяйственного мыла.
  10. Вскопать землю возле ствола ранней весной и поздней осенью.

Эти меры помогут сохранить ваш урожай вишни здоровым и вкусным, защищая его от вредителей.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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