Ваши вишни под угрозой: 10 способов избавиться от личинок вишнёвой мухи

Как защитить вишни от личинок вишнёвой мухи: эффективные методы борьбы

Лето в деревне с вкусными, спелыми вишнями может быть испорчено личинками вишнёвой мухи, которые оставляют белых червячков внутри ягод. Этот вредитель активен с мая по июнь, когда земля прогревается. Вишнёвая муха откладывает яйца в зелёные ягоды, и через неделю личинки начинают поедать плоды, превращаясь в куколки в почве, а затем в новых мух.

Фото: flickr.com by Benson Kua, CC BY-SA 2.0

Для борьбы с вишнёвой мухой рекомендуется:

Высаживать ранние и средние сорта вишни, так как позднеспелые страдают больше. Рыхлить землю возле ствола весной, летом и осенью. Опрыскивать инсектицидами дважды: в начале лета и через две недели. Использовать липкие ленты для улавливания мух. Развешивать ловушки из бутылок со сладкой жидкостью. Удалять опавшие и испорченные ягоды после сбора урожая. Борьба с вишнёвой тлей, так как мухи питаются их выделениями. Сажать рядом растения с резким запахом, такие как календула и бархатцы. Опрыскивать деревья отварами полыни, табачных листьев или раствором хозяйственного мыла. Вскопать землю возле ствола ранней весной и поздней осенью.

Эти меры помогут сохранить ваш урожай вишни здоровым и вкусным, защищая его от вредителей.