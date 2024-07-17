Ваши вишни под угрозой: 10 способов избавиться от личинок вишнёвой мухи

Лето в деревне с вкусными, спелыми вишнями может быть испорчено личинками вишнёвой мухи, которые оставляют белых червячков внутри ягод. Этот вредитель активен с мая по июнь, когда земля прогревается. Вишнёвая муха откладывает яйца в зелёные ягоды, и через неделю личинки начинают поедать плоды, превращаясь в куколки в почве, а затем в новых мух.
Фото: flickr.com by Benson Kua, CC BY-SA 2.0
Для борьбы с вишнёвой мухой рекомендуется:
Высаживать ранние и средние сорта вишни, так как позднеспелые страдают больше.
Рыхлить землю возле ствола весной, летом и осенью.
Опрыскивать инсектицидами дважды: в начале лета и через две недели.
Использовать липкие ленты для улавливания мух.
Развешивать ловушки из бутылок со сладкой жидкостью.
Удалять опавшие и испорченные ягоды после сбора урожая.
Борьба с вишнёвой тлей, так как мухи питаются их выделениями.
Сажать рядом растения с резким запахом, такие как календула и бархатцы.
Опрыскивать деревья отварами полыни, табачных листьев или раствором хозяйственного мыла.
Вскопать землю возле ствола ранней весной и поздней осенью.
Эти меры помогут сохранить ваш урожай вишни здоровым и вкусным, защищая его от вредителей.