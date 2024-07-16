Ваши розы не цветут? Секреты, как превратить слепые побеги в пышные цветы

Как добиться цветения роз: советы по устранению слепых побегов

1:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Цветение роз — долгожданное событие для садоводов, но даже при хорошем уходе эти капризные растения могут не цвести из-за появления слепых побегов. Слепой побег у розы — это ветвь, на которой не формируется бутон. Причины их появления: неблагоприятные погодные условия, недостаток питательных веществ, повреждение корней, особенности сорта и неверная обрезка.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Весенние заморозки, нехватка удобрений и повреждённые корни могут привести к появлению слепых побегов. Неправильная обрезка и особенности некоторых сортов роз также способствуют их появлению. Слепые побеги можно распознать по отсутствию бутона на концах ветвей, хотя они покрыты здоровыми листьями.

Чтобы розы зацвели, необходимо правильно ухаживать за растениями. При появлении слабых слепых побегов их обрезают до сильной почки и подкармливают калийными удобрениями. Сильные побеги можно просто прищипывать. В конце лета лучше оставить слепые побеги до весны, чтобы они хорошо вызрели и перезимовали.

Следуя этим рекомендациям, садоводы смогут превратить слепые побеги в цветущие ветви, наслаждаясь красотой своих роз.