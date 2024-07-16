Паутинный клещ уничтожает ваш урожай: как спасти свои растения прямо сейчас

Как победить паутинного клеща: советы для садоводов и огородников

1:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Паутинный клещ — опасный вредитель, который может уничтожить множество растений и весь урожай. Чтобы уберечь свои растения, садоводам важно знать, как распознать этого вредителя, бороться с ним и проводить профилактику. Паутинный клещ очень мал: самки достигают 0,5-0,6 мм, самцы — 0,3-0,4 мм. Он быстро размножается, откладывая до 300 яиц за две недели.

Фото: https://www.flickr.com/photos/sanmartin/4883543313/ by Gilles San Martin from Namur, Belgium, CC BY-SA 2.0

Благоприятные условия для развития клеща — высокая температура и сухой воздух. Клещ питается клеточным соком растений, повреждая их листья, что приводит к пожелтению и гибели растений. Клещ поражает клубнику, перец, огурцы, помидоры, баклажаны, виноград, яблони, смородину и розы.

Признаки наличия паутинного клеща включают светлые точки на листьях, крошечные бурые проколы, передвигающиеся светло-коричневые точки и появление паутины. Листья засыхают, бутоны опадают, а растение чахнет.

Борьба с клещом включает удаление и сжигание повреждённых листьев, промывание растений и применение народных средств (мыло, томатные листья, картофельная ботва, чеснок, хрен, табак, луковая шелуха). Также эффективны химические препараты — акарициды и инсектоакарициды.

Для профилактики растений в теплице нужно перекапывать землю, поливать кипятком, дезинфицировать марганцовкой, окуривать серной шашкой, удалять ботву, и поддерживать влажность воздуха. В домашних условиях рекомендуется использовать народные средства, изолировать новые растения и регулярно осматривать их.