Веская причина, почему вы больше никогда не выбросите кожуру граната

Не выбрасывайте кожуру граната: полезные свойства и применение

1:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие знают о полезных свойствах граната для здоровья, но мало кто обращает внимание на кожуру этого фрукта, которую часто выбрасывают. На самом деле, гранатовая кожура является кладезем полезных веществ и природным антисептиком. В древности ее использовали для лечения гнойников и ожогов, а настойки помогали при болях в желудке и кишечных проблемах.

Фото: commons.wikimedia.org by Tim.Reckmann, CC BY-SA 3.0

Кожура граната богата антиоксидантами, катехинами и микроэлементами, такими как марганец, калий и железо. Она обладает вяжущими свойствами, помогает при отравлениях, интоксикациях и поносе, не повреждая полезную микрофлору кишечника. Антиоксиданты в кожуре выводят из организма вредные вещества, особенно полезны для печени. Отвар из кожуры также используется для избавления от глистов, снятия воспалений и тонизирования организма.

Гранатовая кожура полезна при беременности, при проблемах с горлом и ротовой полостью, когда нельзя принимать классические лекарства. Для приготовления настоя 20 г сухой кожуры заливают 1,5 стакана кипятка и варят 30 минут. Принимают по 2 чайные ложки дважды в день.

В косметологии настойка из кожуры укрепляет волосы и избавляет от перхоти, а розовая вода с кожурой помогает бороться с угревой сыпью и омолаживает кожу. Однако есть противопоказания: аллергия, гепатит, частые запоры и острый геморрой. Важно соблюдать дозировку, так как чрезмерное потребление может вызвать отравление.

Гранатовая кожура — ценное средство для здоровья, которое стоит использовать, а не выбрасывать.