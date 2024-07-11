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Сделайте это, и муравьёв в вашем саду больше не будет

Убрать муравьёв из сада можно при помощи борной кислоты

1:35
Садоводство » Вредители и болезни

Муравьи — распространённая проблема для садоводов. Существуют простые и эффективные методы борьбы с вредителями.

Убрать муравьёв из сада можно при помощи борной кислоты
Фото: BMC Ecology image competition: the winning images by author, CC BY 2.0

Чем вредны муравьи в саду

Мало кто знает, что муравьи на самом деле приносят пользу вашему саду. Если насекомых не слишком много, они помогают бороться с вредителями, поедая их личинки и яйца.

Кроме того, муравьи помогают в опылении растений в саду. Они могут нанести ущерб урожаю, так как они могут строить гнёзда рядом с корневой системой растений. Кроме того, муравьи защищают тлю и способствуют размножению вредителя в вашем саду.

Поэтому лучше всего избавляться от насекомых, если их много. Так ваш урожай будет крупнее и вкуснее.

Как избавиться от муравьев в саду

Чтобы избавиться от муравьев, можно использовать обычную горячую воду. Залейте гнёзда насекомых кипятком. Для большей эффективности можно добавить в воду жидкое мыло. Тем не менее будьте осторожны, так как горячая вода может навредить растениям в вашем саду.

Кроме того, борная кислота является эффективным средством против муравьев. Для этого нужно смешать борную кислоту с сахаром до пастообразной консистенции. Муравьи погибнут, потому что это вещество для них токсично. Борная кислота также вредна для растений, поэтому будьте осторожны.

Ещё можно использовать столовый уксус для борьбы с муравьями. Выливать средство нужно в гнёзда насекомых.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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