Спасите свои деревья от гибели: секреты лечения ран и дупел, которые должен знать каждый садовод

Как правильно лечить раны и дупла деревьев: руководство для садоводов

1:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждый садовод сталкивается с проблемой лечения ран деревьев, вызванных различными причинами. Важно вовремя принимать меры для сохранения здоровья деревьев, особенно плодовых, от которых зависит будущий урожай. Верхний слой коры защищает внутренние ткани дерева от высыхания и патогенов. Однако большие трещины и повреждения могут привести к загниванию и разрушению ствола, если их не лечить.

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Для лечения свежих повреждений (например, после обрезки или погрызов) достаточно замазать их садовым варом после обработки фунгицидами. Круговые раны особенно опасны и могут потребовать сложных операций, таких как прививка мостиком.

Старые загнивающие травмы требуют тщательной очистки и дезинфекции, после чего их пломбируют цементом или более современными материалами, такими как монтажная пена.

Отломы ветвей и разломы стволов также можно лечить, притягивая их обратно и фиксируя. Важно понимать, что своевременное лечение требует минимальных усилий и затрат, предотвращая серьёзные проблемы в будущем. Садоводы должны иметь в арсенале набор средств для обработки ран и дупел, чтобы обеспечить долгую и здоровую жизнь своим деревьям.