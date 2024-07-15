Спасите свои деревья от гибели: секреты лечения ран и дупел, которые должен знать каждый садовод

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Как правильно лечить раны и дупла деревьев: руководство для садоводов

1:21
Садоводство

Каждый садовод сталкивается с проблемой лечения ран деревьев, вызванных различными причинами. Важно вовремя принимать меры для сохранения здоровья деревьев, особенно плодовых, от которых зависит будущий урожай. Верхний слой коры защищает внутренние ткани дерева от высыхания и патогенов. Однако большие трещины и повреждения могут привести к загниванию и разрушению ствола, если их не лечить.

Как правильно лечить раны и дупла деревьев: руководство для садоводов
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Для лечения свежих повреждений (например, после обрезки или погрызов) достаточно замазать их садовым варом после обработки фунгицидами. Круговые раны особенно опасны и могут потребовать сложных операций, таких как прививка мостиком.

Старые загнивающие травмы требуют тщательной очистки и дезинфекции, после чего их пломбируют цементом или более современными материалами, такими как монтажная пена.

Отломы ветвей и разломы стволов также можно лечить, притягивая их обратно и фиксируя. Важно понимать, что своевременное лечение требует минимальных усилий и затрат, предотвращая серьёзные проблемы в будущем. Садоводы должны иметь в арсенале набор средств для обработки ран и дупел, чтобы обеспечить долгую и здоровую жизнь своим деревьям.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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