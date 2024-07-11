Вот как можно избавиться от слизней на своём участке: полезные советы

Слизни повреждают растения в саду. В этой статье мы расскажем, как эффективно избавиться от вредителей.
Причинами их массового появления на участке могут быть благоприятные погодные условия: тёплая и влажная весна, дождливое лето, а также продолжительная осень, мягкая зима.
Также возможен перенос живых особей или яиц с одного участка на другой при пересадке растений. Кроме того, слизни любят переувлажненную почву и близкое соседство с грунтовыми водами.
Самым эффективным и безопасным способом борьбы со слизнями является использование ловушек-приманок.
Возьмите небольшие тряпки, замочите их в компоте из сухофруктов или пиве и разложите по дорожкам. В яркий солнечный день все слизни соберутся под этими тряпками.
Натуральным репеллентом от слизней является измельчённая яичная скорлупа или скорлупа орехов, разбросанная по растениям. Вредители не могут ползать по такой поверхности. Слизни избегают листьев помидоров, майорана и орегано. Чеснок, тимьян и шалфей также отпугивают их.
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