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Вот как можно избавиться от слизней на своём участке: полезные советы

Эффективные способы борьбы со слизнями

1:17
Садоводство » Вредители и болезни

Слизни повреждают растения в саду. В этой статье мы расскажем, как эффективно избавиться от вредителей.

Почему в саду много слизней

Причинами их массового появления на участке могут быть благоприятные погодные условия: тёплая и влажная весна, дождливое лето, а также продолжительная осень, мягкая зима.

Также возможен перенос живых особей или яиц с одного участка на другой при пересадке растений. Кроме того, слизни любят переувлажненную почву и близкое соседство с грунтовыми водами.

Как избавиться от слизней на огороде

Самым эффективным и безопасным способом борьбы со слизнями является использование ловушек-приманок.

Возьмите небольшие тряпки, замочите их в компоте из сухофруктов или пиве и разложите по дорожкам. В яркий солнечный день все слизни соберутся под этими тряпками.

Натуральным репеллентом от слизней является измельчённая яичная скорлупа или скорлупа орехов, разбросанная по растениям. Вредители не могут ползать по такой поверхности. Слизни избегают листьев помидоров, майорана и орегано. Чеснок, тимьян и шалфей также отпугивают их.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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