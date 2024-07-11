Лук ушёл в стрелку? Не отчаивайтесь — вот что нужно делать, чтобы спасти урожай

Многие огородники сталкиваются с ситуацией, когда луковицы вместо того, чтобы наращивать объем, уходят в стрелку. Это довольно распространенная проблема, которая может быть вызвана целым рядом причин — от неправильной посадки до неблагоприятных погодных условий. Но даже в этом случае урожай лука еще можно спасти. Рассказываем, что нужно делать.
Основные причины раннего ухода лука в стрелку:
1. Высадка рассады или семян в слишком холодную почву. Лук плохо переносит низкие температуры и на них реагирует преждевременным цветением.
2. Недостаток солнечного света. Лук — светолюбивая культура, и при затенении он также спешит отцвести.
3. Избыток азотных удобрений. Высокие дозы азота стимулируют вегетативный рост в ущерб формированию луковиц.
4. Нарушение севооборота. Лук нельзя возвращать на прежнее место, иначе он будет уходить в стрелку.
Если эта ситуация все-таки сложилась, не отчаивайтесь — урожай еще можно спасти. Для этого нужно:
1. Как можно скорее оборвать стрелки. Это вынудит луковицы переключиться на наращивание размера.
2. Внести в почву калийно-фосфорные удобрения. Они помогут усилить корнеобразование и рост луковиц.
3. Обеспечить регулярный, но умеренный полив. Избыток влаги и питательных веществ не дают луку сформировать качественные луковицы.
4. Рыхлить и окучивать растения, чтобы стимулировать образование дополнительных донца.
Если вовремя принять эти меры, луковицы все-таки успеют набрать достаточный объем и дать нормальный урожай. Правда, размер их будет несколько меньше, чем у лука, который не уходил в стрелку.
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