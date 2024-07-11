Лук ушёл в стрелку? Не отчаивайтесь — вот что нужно делать, чтобы спасти урожай

Вот 5 шагов, которые помогут спасти урожай лука

2:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Многие огородники сталкиваются с ситуацией, когда луковицы вместо того, чтобы наращивать объем, уходят в стрелку. Это довольно распространенная проблема, которая может быть вызвана целым рядом причин — от неправильной посадки до неблагоприятных погодных условий. Но даже в этом случае урожай лука еще можно спасти. Рассказываем, что нужно делать.

Фото: Own work by Agnieszka Kwiecień, Nova, CC BY-SA 4.0

Почему лук уходит в стрелку

Основные причины раннего ухода лука в стрелку:

1. Высадка рассады или семян в слишком холодную почву. Лук плохо переносит низкие температуры и на них реагирует преждевременным цветением.

2. Недостаток солнечного света. Лук — светолюбивая культура, и при затенении он также спешит отцвести.

3. Избыток азотных удобрений. Высокие дозы азота стимулируют вегетативный рост в ущерб формированию луковиц.

4. Нарушение севооборота. Лук нельзя возвращать на прежнее место, иначе он будет уходить в стрелку.

Что делать, если лук ушел в стрелку

Если эта ситуация все-таки сложилась, не отчаивайтесь — урожай еще можно спасти. Для этого нужно:

1. Как можно скорее оборвать стрелки. Это вынудит луковицы переключиться на наращивание размера.

2. Внести в почву калийно-фосфорные удобрения. Они помогут усилить корнеобразование и рост луковиц.

3. Обеспечить регулярный, но умеренный полив. Избыток влаги и питательных веществ не дают луку сформировать качественные луковицы.

4. Рыхлить и окучивать растения, чтобы стимулировать образование дополнительных донца.

Если вовремя принять эти меры, луковицы все-таки успеют набрать достаточный объем и дать нормальный урожай. Правда, размер их будет несколько меньше, чем у лука, который не уходил в стрелку.