Об урожае перца можно забыть, если допустить эти 5 распространённых ошибок в поливе

Ошибки, которые погубят урожай перца

1:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Полив – один из важнейших факторов, влияющих на рост, развитие и урожайность перца. Если допустить ошибки в поливе, это может привести к серьёзным проблемам и даже к гибели всех растений. В этой статье мы расскажем о 5 распространённых ошибках полива перца, которых категорически нельзя допускать.

Фото: commons.wikimedia.org by David J. Stang, CC BY-SA 4.0

Ошибка 1. Недостаточный полив

Перец — влаголюбивая культура и нуждается в регулярном и обильном поливе. Особенно критичен этот фактор в период интенсивного роста и формирования плодов. Если перец испытывает недостаток влаги, это приводит к снижению завязываемости и размера плодов, ухудшению их внешнего вида и вкусовых качеств.

Ошибка 2. Избыточный полив

Хотя перец любит влагу, чрезмерные поливы ему также вредны. Переувлажнение почвы может спровоцировать загнивание корневой системы, появление различных грибковых заболеваний и даже гибель растений. Кроме того, перец не переносит застой воды в почве.

Ошибка 3. Несвоевременный полив

Важно поливать перец своевременно, не допуская пересыхания почвы. Особенно критичен полив в период цветения и плодоношения растений. Несоблюдение этого правила приводит к осыпанию завязей и снижению урожайности.

Ошибка 4. Неравномерный полив

Перец отзывчив на равномерное увлажнение всей корневой системы. Если часть растений получает больше влаги, а другие испытывают её недостаток, это негативно сказывается на общем развитии и урожайности культуры.

Ошибка 5. Холодная вода для полива

Корни перца чувствительны к низким температурам, поэтому поливать его холодной водой ни в коем случае нельзя. Это способно вызвать стресс у растений, замедлить рост и спровоцировать развитие болезней.