Как правильно поливать перец: простой водой не обойтись

При выращивании такой культуры, как сладкий перец, очень важно уделять внимание правильному поливу и подпитке посадок, чтобы растение вовремя получало необходимые вещества и влагу для роста и урожайности.
Практика показывает, что эффективнее всего поливать перец не просто водой, а слабым раствором минеральных удобрений один раз в неделю — в качестве подкормки и полива.
Для этого в 10 литрах воды нужно растворить 2 столовые ложки азофоски и 1 столовую ложку калия без хлора, а также добавить микроэлементы (2 чайные ложки "Унифлор — микро"), а затем полить, расходуя 10 литров раствора на пятиметровую грядку.
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