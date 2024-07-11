Как правильно поливать перец: простой водой не обойтись

Перец следует поливать не просто водой, а слабым раствором минеральных удобрений

0:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство

При выращивании такой культуры, как сладкий перец, очень важно уделять внимание правильному поливу и подпитке посадок, чтобы растение вовремя получало необходимые вещества и влагу для роста и урожайности.

Фото: commons.wikimedia.org by Jacopo Werther, CC BY-SA 4.0

Практика показывает, что эффективнее всего поливать перец не просто водой, а слабым раствором минеральных удобрений один раз в неделю — в качестве подкормки и полива.

Для этого в 10 литрах воды нужно растворить 2 столовые ложки азофоски и 1 столовую ложку калия без хлора, а также добавить микроэлементы (2 чайные ложки "Унифлор — микро"), а затем полить, расходуя 10 литров раствора на пятиметровую грядку.

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