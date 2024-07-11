Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Биолог Темников: москитная сетка — лучшее средство от комаров
Можно ли похудеть на арбузах? Ответила эксперт
Узнайте, как легко избавиться от пустоцвета на огурцах
Icarus: до 60% околоземных объектов может оказаться темными кометами
Как выбрать лучшие места в самолете при путешествии с детьми
Правильное использование тонального крема: избегайте этих ошибок
Опасные упражнения для здоровья: советы врача
В Hamster Kombat можно получить миллион монет за ввод кода
Названы "расходники", которые автовладельцы забывают менять чаще всего
Три типичные ошибки при подкормке баклажанов, которые однозначно приведут к потере урожая

Эти ошибки в подкормке баклажанов допускать нельзя

2:13
Садоводство » Овощи

Баклажаны — культура, которая весьма требовательна к составу и свойствам почвы, а также к качеству подкормок. Если ошибиться в выборе удобрений или сроках их внесения, можно запросто испортить весь урожай. В этой статье мы рассмотрим 3 самые распространённые ошибки при подкормке баклажанов, которых стоит избегать.

Эти ошибки в подкормке баклажанов допускать нельзя
Фото: flickr.com by Karen and Brad Emerson, CC BY 2.0

Ошибка 1. Избыток азота

Баклажаны очень отзывчивы на азотные удобрения, поэтому многие дачники стараются их активно подкармливать. Однако излишек азота чреват негативными последствиями:

  • растения будут активно наращивать зелёную массу в ущерб развитию плодов;
  • формирование плодов будет замедленным, а их количество — небольшим;
  • зрелые баклажаны станут водянистыми и невкусными;
  • растения будут подвержены различным заболеваниям.

Чтобы этого избежать, подкормки азотными удобрениями нужно ограничить до минимума. Лучше сделать упор на комплексные минеральные удобрения с низким содержанием азота.

Ошибка 2. Внесение свежего навоза

Навоз, конечно, отличное удобрение, но для баклажанов он подходит не всегда. Свежий навоз содержит большое количество легкодоступного азота, что может привести к тем же негативным последствиям, что и при превышении норм азотных удобрений.

Кроме того, свежий навоз может быть кислым, а баклажаны предпочитают нейтральную или слабощелочную почву. Поэтому прежде чем вносить навоз, его нужно обязательно перепревать в течение 6-12 месяцев.

Ошибка 3. Переувлажнение почвы

Баклажаны не переносят застоя влаги в почве, который может возникать при чрезмерных поливах или недостаточном дренаже. Это приводит к загниванию корневой системы и развитию различных заболеваний.

Чтобы избежать этого, нужно следить за влажностью почвы и поливать баклажаны только по мере необходимости, не допуская чрезмерного переувлажнения.

Помните, что правильная и сбалансированная подкормка — залог богатого и качественного урожая баклажанов. 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Волочкова рассказала, как провела время с приехавшей к ней в гости дочкой Ариадной

Анастасия Волочкова поделилась радостью - к ней в гости приехала наследница, дочка Ариадна.

Волочкова рассказала, что к ней в гости приехала дочка Ариадна
Идеальная почва для голубики: как создать и поддерживать нужную кислотность
По "бабушкиному методу": как подкислить почву для голубики за 5 минут
Боевая авиация России изменила тактику нанесения ударов ракетами по территории Украины
Петросян с женой и сыном отправились в путешествие: "Ваган ждал этого дня несколько месяцев!"
Ждём августа. В июле покупать арбузы крайне не рекомендуется Дмитрий Плотников США разместят в Германии "Томагавки", способные нести ядерный заряд Любовь Степушова
Как проехать там, где нельзя? Вот как вы можете легально проигнорировать знак "Движение запрещено"
Россия создала новый дальний БПЛА-разведчик, наводящий "Искандеры" и невидимый для ПВО
"У Анджелины будет красивая мачеха": Боня отреагировала на новый роман отца своей дочери с экс-моделью Victoria's Secret
"У Анджелины будет красивая мачеха": Боня отреагировала на новый роман отца своей дочери с экс-моделью Victoria's Secret
Последние материалы
Как выбрать лучшие места в самолете при путешествии с детьми
Правильное использование тонального крема: избегайте этих ошибок
Опасные упражнения для здоровья: советы врача
В Hamster Kombat можно получить миллион монет за ввод кода
Названы "расходники", которые автовладельцы забывают менять чаще всего
Шокирующий тру-крайм фильм, который многие пропустили
Россия увеличила объём производства продуктов питания
Стало известно, зачем добавлять в котлеты овощи
Стало известно, как перевоспитать кошку
Алёна Водонаева поделилась кадрами с девичника
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников