Три типичные ошибки при подкормке баклажанов, которые однозначно приведут к потере урожая

Баклажаны — культура, которая весьма требовательна к составу и свойствам почвы, а также к качеству подкормок. Если ошибиться в выборе удобрений или сроках их внесения, можно запросто испортить весь урожай. В этой статье мы рассмотрим 3 самые распространённые ошибки при подкормке баклажанов, которых стоит избегать.
Баклажаны очень отзывчивы на азотные удобрения, поэтому многие дачники стараются их активно подкармливать. Однако излишек азота чреват негативными последствиями:
Чтобы этого избежать, подкормки азотными удобрениями нужно ограничить до минимума. Лучше сделать упор на комплексные минеральные удобрения с низким содержанием азота.
Навоз, конечно, отличное удобрение, но для баклажанов он подходит не всегда. Свежий навоз содержит большое количество легкодоступного азота, что может привести к тем же негативным последствиям, что и при превышении норм азотных удобрений.
Кроме того, свежий навоз может быть кислым, а баклажаны предпочитают нейтральную или слабощелочную почву. Поэтому прежде чем вносить навоз, его нужно обязательно перепревать в течение 6-12 месяцев.
Баклажаны не переносят застоя влаги в почве, который может возникать при чрезмерных поливах или недостаточном дренаже. Это приводит к загниванию корневой системы и развитию различных заболеваний.
Чтобы избежать этого, нужно следить за влажностью почвы и поливать баклажаны только по мере необходимости, не допуская чрезмерного переувлажнения.
Помните, что правильная и сбалансированная подкормка — залог богатого и качественного урожая баклажанов.
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