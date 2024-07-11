Три типичные ошибки при подкормке баклажанов, которые однозначно приведут к потере урожая

Эти ошибки в подкормке баклажанов допускать нельзя

2:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Баклажаны — культура, которая весьма требовательна к составу и свойствам почвы, а также к качеству подкормок. Если ошибиться в выборе удобрений или сроках их внесения, можно запросто испортить весь урожай. В этой статье мы рассмотрим 3 самые распространённые ошибки при подкормке баклажанов, которых стоит избегать.

Фото: flickr.com by Karen and Brad Emerson, CC BY 2.0

Ошибка 1. Избыток азота

Баклажаны очень отзывчивы на азотные удобрения, поэтому многие дачники стараются их активно подкармливать. Однако излишек азота чреват негативными последствиями:

растения будут активно наращивать зелёную массу в ущерб развитию плодов;

формирование плодов будет замедленным, а их количество — небольшим;

зрелые баклажаны станут водянистыми и невкусными;

растения будут подвержены различным заболеваниям.

Чтобы этого избежать, подкормки азотными удобрениями нужно ограничить до минимума. Лучше сделать упор на комплексные минеральные удобрения с низким содержанием азота.

Ошибка 2. Внесение свежего навоза

Навоз, конечно, отличное удобрение, но для баклажанов он подходит не всегда. Свежий навоз содержит большое количество легкодоступного азота, что может привести к тем же негативным последствиям, что и при превышении норм азотных удобрений.

Кроме того, свежий навоз может быть кислым, а баклажаны предпочитают нейтральную или слабощелочную почву. Поэтому прежде чем вносить навоз, его нужно обязательно перепревать в течение 6-12 месяцев.

Ошибка 3. Переувлажнение почвы

Баклажаны не переносят застоя влаги в почве, который может возникать при чрезмерных поливах или недостаточном дренаже. Это приводит к загниванию корневой системы и развитию различных заболеваний.

Чтобы избежать этого, нужно следить за влажностью почвы и поливать баклажаны только по мере необходимости, не допуская чрезмерного переувлажнения.

Помните, что правильная и сбалансированная подкормка — залог богатого и качественного урожая баклажанов.