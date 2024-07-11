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Пустоцвет больше не проблема! Как одна добавка увеличит урожай огурцов

Узнайте, как легко избавиться от пустоцвета на огурцах

2:40
Садоводство » Овощи

Пустоцвет — распространённая проблема при выращивании огурцов, с которой сталкиваются многие садоводы и огородники. Это явление, когда растение формирует множество цветков, но они не завязывают плодов, в результате чего урожай может снизиться в разы. К счастью, есть простое и эффективное решение, которое поможет вам избавиться от этой напасти.

Узнайте, как легко избавиться от пустоцвета на огурцах
Фото: commons.wikimedia.org by Reaperman, CC BY-SA 3.0

Причины появления пустоцвета на огурцах

Основные факторы, провоцирующие пустоцвет:

1. Недостаток питания. Огурцы — весьма прихотливые растения, которым необходим постоянный приток питательных веществ. Если в почве не хватает азота, фосфора или калия, растение будет тратить все силы на развитие вегетативной массы в ущерб завязыванию плодов.

2. Недостаток влаги. Огурцы очень влаголюбивы, поэтому нехватка поливов может стать причиной неплодоношения.

3. Большая загущённость посадок. Если растения сильно потеснены и испытывают недостаток света и воздуха, они будут активнее тратить ресурсы на рост, а не на завязывание плодов.

4. Жаркая и сухая погода. Неблагоприятные погодные условия могут спровоцировать стресс у растений, что также приведет к появлению пустоцвета.

Простое решение от пустоцвета

Существует простой и действенный способ, который поможет быстро решить проблему пустоцвета и стимулировать образование полноценных плодов. Для этого достаточно всего лишь добавлять в воду для полива небольшую дозу борной кислоты.

Как применять:

  1. Возьмите чайную ложку борной кислоты (примерно 5 грамм) и растворите ее в ведре воды.
  2. Тщательно перемешайте раствор и полейте им огуречные кусты, особенно обильно орошая цветки.
  3. Повторяйте такую подкормку каждые 7-10 дней на протяжении всей плодоносящей фазы растений.

Почему борная кислота так эффективна?

Борная кислота оказывает положительное влияние на репродуктивные процессы растений. Она стимулирует образование большего количества полноценных женских цветков, улучшает оплодотворение и завязывание плодов. Кроме того, борная кислота повышает устойчивость огурцов к неблагоприятным факторам среды.

Регулярное применение этого простого и недорогого средства поможет вам избавиться от пустоцвета и гарантированно получить богатый урожай сочных и вкусных огурцов. Так что не пренебрегайте этим эффективным методом!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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