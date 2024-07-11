Не упусти момент: оптимальные сроки и правила уборки чеснока, чтобы он хранился до следующего сезона

Чеснок является одной из самых распространённых и популярных овощных культур, выращиваемых дачниками и огородниками. Этот пряный корнеплод богат витаминами, минералами и полезными веществами, поэтому просто необходим в каждом огороде. Но чтобы получить отменный урожай чеснока, нужно не только правильно за ним ухаживать, но и вовремя его убирать.
Большинство садоводов стараются выкапывать чеснок в конце июля — начале августа. Однако точные сроки будут зависеть от нескольких факторов:
1. Сорт чеснока
Ранние сорта, как правило, созревают быстрее и требуют более ранней уборки — в конце июня — начале июля. Поздние сорта вызревают позже и их можно выкапывать в середине — конце августа.
2. Климат региона
В более тёплых регионах с более продолжительным вегетационным периодом чеснок созревает раньше. В северных районах с прохладным климатом сроки уборки сдвигаются на 2-3 недели.
3. Состояние растений
Ориентируйтесь на внешние признаки:
Правила уборки чеснока
Для успешного хранения чеснока очень важно соблюдать правильную технологию его уборки:
Соблюдение этих нехитрых правил позволит сохранить урожай чеснока свежим и готовым к длительному хранению. Ведь от своевременной и правильной уборки зависит, насколько долго чеснок сохранит свои полезные свойства.
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