Не упусти момент: оптимальные сроки и правила уборки чеснока, чтобы он хранился до следующего сезона

От сроков уборки зависит всё: правила удачной заготовки урожая чеснока

2:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Чеснок является одной из самых распространённых и популярных овощных культур, выращиваемых дачниками и огородниками. Этот пряный корнеплод богат витаминами, минералами и полезными веществами, поэтому просто необходим в каждом огороде. Но чтобы получить отменный урожай чеснока, нужно не только правильно за ним ухаживать, но и вовремя его убирать.

Фото: commons.wikimedia.org by Nino Barbieri, CC BY-SA 3.0

Оптимальные сроки уборки чеснока

Большинство садоводов стараются выкапывать чеснок в конце июля — начале августа. Однако точные сроки будут зависеть от нескольких факторов:

1. Сорт чеснока

Ранние сорта, как правило, созревают быстрее и требуют более ранней уборки — в конце июня — начале июля. Поздние сорта вызревают позже и их можно выкапывать в середине — конце августа.

2. Климат региона

В более тёплых регионах с более продолжительным вегетационным периодом чеснок созревает раньше. В северных районах с прохладным климатом сроки уборки сдвигаются на 2-3 недели.

3. Состояние растений

Ориентируйтесь на внешние признаки:

листья начали желтеть и подсыхать;

декоративные стрелки (зонтики) начали опадать.

дольки в головке чеснока сформировались и слегка раздвинулись.

Правила уборки чеснока

Для успешного хранения чеснока очень важно соблюдать правильную технологию его уборки:

Выкапывайте чеснок в сухую солнечную погоду, лучше в утренние часы. Осторожно выкапывайте головки, стараясь не повредить дольки. Очистите луковицы от земли, но не обрывайте зелёные листья и стебель. Просушите на открытом воздухе в тени в течение 10-14 дней. Это необходимо для формирования сухих чешуек. Обрежьте листья, оставив 3-5 см стебля. Корни можно обрезать полностью. Соберите головки в пучки и повесьте в сухом, хорошо проветриваемом помещении.

Соблюдение этих нехитрых правил позволит сохранить урожай чеснока свежим и готовым к длительному хранению. Ведь от своевременной и правильной уборки зависит, насколько долго чеснок сохранит свои полезные свойства.