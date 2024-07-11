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Не упусти момент: оптимальные сроки и правила уборки чеснока, чтобы он хранился до следующего сезона

От сроков уборки зависит всё: правила удачной заготовки урожая чеснока

2:23
Садоводство » Советы

Чеснок является одной из самых распространённых и популярных овощных культур, выращиваемых дачниками и огородниками. Этот пряный корнеплод богат витаминами, минералами и полезными веществами, поэтому просто необходим в каждом огороде. Но чтобы получить отменный урожай чеснока, нужно не только правильно за ним ухаживать, но и вовремя его убирать.

От сроков уборки зависит всё: правила удачной заготовки урожая чеснока
Фото: commons.wikimedia.org by Nino Barbieri, CC BY-SA 3.0

Оптимальные сроки уборки чеснока

Большинство садоводов стараются выкапывать чеснок в конце июля — начале августа. Однако точные сроки будут зависеть от нескольких факторов:

1. Сорт чеснока
Ранние сорта, как правило, созревают быстрее и требуют более ранней уборки — в конце июня — начале июля. Поздние сорта вызревают позже и их можно выкапывать в середине — конце августа.

2. Климат региона
В более тёплых регионах с более продолжительным вегетационным периодом чеснок созревает раньше. В северных районах с прохладным климатом сроки уборки сдвигаются на 2-3 недели.

3. Состояние растений
Ориентируйтесь на внешние признаки:

  • листья начали желтеть и подсыхать;
  • декоративные стрелки (зонтики) начали опадать.
  • дольки в головке чеснока сформировались и слегка раздвинулись.

Правила уборки чеснока
Для успешного хранения чеснока очень важно соблюдать правильную технологию его уборки:

  1. Выкапывайте чеснок в сухую солнечную погоду, лучше в утренние часы.
  2. Осторожно выкапывайте головки, стараясь не повредить дольки.
  3. Очистите луковицы от земли, но не обрывайте зелёные листья и стебель.
  4. Просушите на открытом воздухе в тени в течение 10-14 дней. Это необходимо для формирования сухих чешуек.
  5. Обрежьте листья, оставив 3-5 см стебля. Корни можно обрезать полностью.
  6. Соберите головки в пучки и повесьте в сухом, хорошо проветриваемом помещении.

Соблюдение этих нехитрых правил позволит сохранить урожай чеснока свежим и готовым к длительному хранению. Ведь от своевременной и правильной уборки зависит, насколько долго чеснок сохранит свои полезные свойства.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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