Ежевика: весной и осенью стимулируем урожай правильной обрезкой

Обильный урожай ежевики возможен только при правильной обрезке

1:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чтобы ежевика каждый год обильно плодоносила, нужно соблюдать некоторые очень важные правила ухода за кустами.

Фото: commons.wikimedia.org by Biberl, CC BY-SA 4.0

Ежевика быстро разрастается, поэтому без правильной обрезки кусты могут стать слишком густыми. После посадки кусты необходимо обрезать до высоты 25-30 см над землёй, удаляя при этом тонкие и слабые побеги.

Весной в центре куста оставляют примерно 6-10 однолетних плодоносящих веток. Осенью их нужно подрезать до высоты 1,5-1,8 метра, а боковые приросты — до 2-3 почек, чтобы сделать куст более компактным. Ягоды формируются на боковых двулетних отростках.

В июне молодые стебли нужно подрезать на высоте 60-90 см, удаляя при этом верхушки на 5 см. Боковые побеги, которые достигли 60 см, следует укоротить на 20 см, чтобы стимулировать новый рост.

После завершения плодоношения старые ветки необходимо обрезать до основания.

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