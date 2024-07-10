Урожай смородины значительно повысит простое недорогое средство

Всего 2 литра подкормки под каждый куст повысят урожайность смородины

0:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если вам нужно значительно увеличить урожайность на взрослом кусте смородины, то можно использовать специальную подкормку. Для её приготовления понадобятся доступные и очень простые ингредиенты.

Фото: commons.wikimedia.org by Jerzy Opioła, CC BY-SA 3.0

— 10 литров тёплой воды;

— 2 столовые ложки монофосфата калия (это удобрение можно приобрести за 200-300 рублей) в любом специализированном магазине.

После того как вы приготовили раствор, тщательно перемешайте его и добавьте по 2 литра под каждый куст смородины. Эта подкормка не только увеличивает урожайность, но и делает растения более устойчивыми к мучнистой росе.

Важно отметить, что данная подкормка подходит как для растений, выращиваемых в открытом грунте, так и для тех, что растут в закрытом пространстве.

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