Урожай смородины значительно повысит простое недорогое средство

Если вам нужно значительно увеличить урожайность на взрослом кусте смородины, то можно использовать специальную подкормку. Для её приготовления понадобятся доступные и очень простые ингредиенты.
— 10 литров тёплой воды;
— 2 столовые ложки монофосфата калия (это удобрение можно приобрести за 200-300 рублей) в любом специализированном магазине.
После того как вы приготовили раствор, тщательно перемешайте его и добавьте по 2 литра под каждый куст смородины. Эта подкормка не только увеличивает урожайность, но и делает растения более устойчивыми к мучнистой росе.
Важно отметить, что данная подкормка подходит как для растений, выращиваемых в открытом грунте, так и для тех, что растут в закрытом пространстве.
Ранее Правда.ру писала, что зола и сахар значительно повысят урожай помидоров.
Блогер Даня Милохин отреагировал на напоминание о его давнем денежном долге.