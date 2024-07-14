Лук: правила посадки и ухода, чтобы получить рекордный урожай

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Как вырастить лук: все секреты успешного урожая

2:11
Садоводство

Лук (Allium) — двулетнее или многолетнее растение семейства амариллисовых, получившее название от кельтского слова "all", что означает "жгучий". Наиболее популярные виды — репчатый лук, порей и озимый. Существует множество декоративных сортов, используемых в ландшафтном дизайне.

Как вырастить лук: все секреты успешного урожая
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Разновидности лука отличаются внешними характеристиками и использованием в кулинарии. Репчатый лук подходит для зимнего хранения, озимый лук сеют осенью для раннего урожая, порей используется в салатах и запеканках, шалот идеален для соусов, шнитт-лук и батун добавляют в салаты и блюда на сковороде. Лук также классифицируют по вкусу на острые, горькие, полусладкие и сладкие сорта.

Посадку лука определяют по лунному календарю или начинают проращивание в теплице с февраля. В открытый грунт зимние сорта сажают с октября по ноябрь, а севок и семена ("чернушку") — с начала мая. Грядки готовят с добавлением дерновой земли, торфа, компоста и песка, а также минеральных удобрений. Посадочный материал заглубляют на 2-10 см в зависимости от типа.

После появления всходов лук подкармливают азотными и комплексными удобрениями. Регулярно проводят прополку и прореживание, а также прищипывают стрелки, чтобы направить ресурсы на формирование луковиц. Полив сокращают в середине вегетационного периода, а выкопку проводят с августа по сентябрь.

Основные вредители лука — мухи, моль, медведка и табачные трипсы. Борьба с ними включает размещение моркови рядом с луком, удаление сорняков и использование инсектицидов. Заболевания, такие как белая и серая гниль, желтуха, фузариоз и мучнистая роса, предотвращают путем обработки и прогревания урожая.

Соблюдение агротехнических правил поможет собрать богатый урожай полезного лука в любых масштабах.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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