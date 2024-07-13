Ваш дачный сезон под угрозой: как спастись от опасных клещей

Как защитить дачный участок от клещей и обезопасить себя от укусов

1:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Весна приносит радость дачного сезона, но также активизирует клещей, которые угрожают дачникам до конца осени. Около трети укусов клещей происходят на загородных участках и могут привести к серьёзным заболеваниям. Клещи — это паукообразные, обитающие в местах с высокой влажностью. Наиболее опасны иксодовые клещи, которые переносят заболевания, такие как клещевой энцефалит, боррелиоз, эрлихиоз, анаплазмоз и сыпной тиф.

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Чтобы обнаружить клещей на участке, используйте ворсистое одноцветное полотенце, пропитанное человеческим потом или запахом животного. Проведите полотенцем по растительности участка и проверяйте на наличие клещей. Работы на участке следует проводить в светлой и закрытой одежде, нанося на неё репелленты.

Для защиты участка от клещей удаляйте мусор, стригите газоны и кусты, травите мышей и крыс. Можно использовать химикаты или обратиться в санитарную службу. Профилактическая обработка участка особенно эффективна ранней весной и поздней осенью.

При укусе клеща немедленно обратитесь в травмпункт. Если это невозможно, удалите клеща пинцетом и сохраните его для исследования. Важно пройти медицинское обследование после укуса, так как клещи могут передавать опасные инфекции. Быстрая медицинская помощь необходима для предотвращения серьёзных последствий.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете наслаждаться дачным сезоном, минимизируя риск укусов клещей и связанных с ними заболеваний.