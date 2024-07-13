Секреты огромных и сладких арбузов: почему прищипывание — обязательная процедура

Прищипывание арбузов: как увеличить урожай на вашем участке

1:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Приобретение арбуза или дыни в супермаркете не гарантирует их качество, поэтому многие садоводы предпочитают выращивать бахчевые культуры на своих участках. Одним из важных агротехнических приемов является прищипывание арбузов, которое помогает ускорить созревание плодов и улучшить их вкусовые качества. Эта процедура напоминает пасынкование рассады и направляет энергию растения на развитие плодов, а не лишней зелени.

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Прищипывание помогает сосредоточить ресурсы растения на несколько завязей, оставляя на каждом кусте максимум шесть плодов. Необходимо удалять бесплодные побеги и обрезать лишние отростки, чтобы обеспечить лучшее питание и доступ солнечного света. Процедура прищипывания особенно важна для северных регионов и выращивания в теплицах.

В теплице рассада высаживается после прогрева грунта, с обязательным подвязыванием и регулярным проветриванием для опыления. Боковые побеги прищипываются на расстоянии трех листов от завязи, а базовый побег после достижения шпалеры. Это позволяет ограничить количество плодов, чтобы они выросли крупными и сочными.

Формирование плетей также важно для правильного роста арбузов. Можно использовать несколько методов: оставлять завязи на боковых плетях и основном стебле, удалять завязи на основном побеге или формировать плоды только на боковых плетях. Регулярное поливание и использование удобрений также способствуют здоровому росту растений и увеличению урожая.

Соблюдение этих рекомендаций поможет садоводам получить вкусные и крупные арбузы, выращенные на собственном участке, удовлетворяя потребности всей семьи в свежих и полезных плодах.