Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жена хирурга Хайдарова Сильваши едва не потеряла третьего ребёнка из-за стресса
Узнайте, какие кошки станут лучшими друзьями для детей
Пятерка самых необычных видов спорта
Названы причины, почему не стоит хранить разные виды сыра вместе
Кейт Миддлтон сама фотографирует детей для их защиты от внимания публики
Как выбрать идеальный санскрин для отпуска: защита от UVA и UVB лучей
Как скрыть сосудистую сетку на лице: советы косметолога
"ТАРАНТАС НЬЮС": как водители общаются без слов
Валерий Меладзе больше не поддерживает Украину и обещает родным вернуться в Россию
Волшебное удобрение: как вырастить огромную и здоровую капусту на своем участке

Чем подкормить капусту для богатого урожая

1:32
Садоводство

Один из овощей, которым все садоводы и огородники стремятся запастись на зиму, — это капуста.

Чем подкормить капусту для богатого урожая
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Не будем говорить о витаминах и полезных веществах. Просто капуста — это основа борща, щей, квашеной капусты, голубцов, выпечки и многих других блюд.

Главное, чтобы кочаны были крупными и без трещин.

Опытные огородники поделились своими секретами подкормки, которые помогают добиться таких результатов.

Народное удобрение

Садоводы утверждают, что использование пищевой соды и борной кислоты позволяет вырастить капусту весом до 8 кг.

Борная кислота

Она обеспечивает рассаду всеми необходимыми для роста веществами.

Для приготовления удобрения нужно растворить 5 граммов борной кислоты в 1 литре горячей воды, а затем довести объем до 10 литров и использовать для подкормки.

Такое удобрение способствует развитию корневой системы, усвоению питательных веществ, стимулирует рост и повышает устойчивость капусты к вредителям и заболеваниям.

Пищевая сода

Ее применяют для нормализации кислотности почвы. Необходимо 20 граммов пищевой соды на 10 литров воды. Используют при формировании кочанов.

Кроме того, такая подкормка повышает устойчивость капусты к повреждениям (растрескиванию) и непогоде, а также продлевает срок хранения урожая.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Какие растения не любят настой из крапивы: узнайте, какие культуры страдают от популярного удобрения

Настой из крапивы является одним из самых популярных и эффективных природных удобрений для сада.

Эксперты назвали растения, которые не любят настой крапивы
Даня Милохин отбивается от кредиторов в соцсетях
Блогер Даня Милохин ответил на требование вернуть денежный долг
Советы водителю, если происходит блокировка GPS сигнала вблизи стратегических объектов
Актёр Сергей Безруков похвастался красавицей женой в День семьи, любви и верности
Ракетный удар по Киеву показал несостоятельность ПВО Украины Дмитрий Плотников Александру Панкратову-Чёрному вручили приз "За вклад в профессию" Анжела Якубовская Есть ли противоядие против онкологии Сергей Лебедев
Настоящие гении среди кошек: названы топ самых умных пород мурлык
Рубленые куриные котлеты: самые низкокалорийные и полезные из всех возможных
Торт из пряников с творогом, сметаной и вишней: такой простой, что его приготовят даже дети
Торт из пряников с творогом, сметаной и вишней: такой простой, что его приготовят даже дети
Последние материалы
Кейт Миддлтон сама фотографирует детей для их защиты от внимания публики
Как скрыть сосудистую сетку на лице: советы косметолога
Как выбрать идеальный санскрин для отпуска: защита от UVA и UVB лучей
"ТАРАНТАС НЬЮС": как водители общаются без слов
Валерий Меладзе больше не поддерживает Украину и обещает родным вернуться в Россию
NASA рассказала о разработке импульсного лазера для аэрокосмических испытаний
Чем подкормить капусту для богатого урожая
Актриса Арзамасова показала квартиру в центре Москвы, где провела детство
Самостоятельный туризм в России набирает обороты
60-летний Николас Кейдж появился на публике с молодой женой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников