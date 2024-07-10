Волшебное удобрение: как вырастить огромную и здоровую капусту на своем участке

Чем подкормить капусту для богатого урожая

1:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Один из овощей, которым все садоводы и огородники стремятся запастись на зиму, — это капуста.

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Не будем говорить о витаминах и полезных веществах. Просто капуста — это основа борща, щей, квашеной капусты, голубцов, выпечки и многих других блюд.

Главное, чтобы кочаны были крупными и без трещин.

Опытные огородники поделились своими секретами подкормки, которые помогают добиться таких результатов.

Народное удобрение

Садоводы утверждают, что использование пищевой соды и борной кислоты позволяет вырастить капусту весом до 8 кг.

Борная кислота

Она обеспечивает рассаду всеми необходимыми для роста веществами.

Для приготовления удобрения нужно растворить 5 граммов борной кислоты в 1 литре горячей воды, а затем довести объем до 10 литров и использовать для подкормки.

Такое удобрение способствует развитию корневой системы, усвоению питательных веществ, стимулирует рост и повышает устойчивость капусты к вредителям и заболеваниям.

Пищевая сода

Ее применяют для нормализации кислотности почвы. Необходимо 20 граммов пищевой соды на 10 литров воды. Используют при формировании кочанов.

Кроме того, такая подкормка повышает устойчивость капусты к повреждениям (растрескиванию) и непогоде, а также продлевает срок хранения урожая.