Волшебное удобрение: как вырастить огромную и здоровую капусту на своем участке

Один из овощей, которым все садоводы и огородники стремятся запастись на зиму, — это капуста.
Не будем говорить о витаминах и полезных веществах. Просто капуста — это основа борща, щей, квашеной капусты, голубцов, выпечки и многих других блюд.
Главное, чтобы кочаны были крупными и без трещин.
Опытные огородники поделились своими секретами подкормки, которые помогают добиться таких результатов.
Народное удобрение
Садоводы утверждают, что использование пищевой соды и борной кислоты позволяет вырастить капусту весом до 8 кг.
Борная кислота
Она обеспечивает рассаду всеми необходимыми для роста веществами.
Для приготовления удобрения нужно растворить 5 граммов борной кислоты в 1 литре горячей воды, а затем довести объем до 10 литров и использовать для подкормки.
Такое удобрение способствует развитию корневой системы, усвоению питательных веществ, стимулирует рост и повышает устойчивость капусты к вредителям и заболеваниям.
Пищевая сода
Ее применяют для нормализации кислотности почвы. Необходимо 20 граммов пищевой соды на 10 литров воды. Используют при формировании кочанов.
Кроме того, такая подкормка повышает устойчивость капусты к повреждениям (растрескиванию) и непогоде, а также продлевает срок хранения урожая.
Настой из крапивы является одним из самых популярных и эффективных природных удобрений для сада.