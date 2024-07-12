Создайте свой райский уголок на балконе: какие растения идеально подходят

Сад на балконе: как вырастить овощи и цветы в городских условиях

1:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Многие городские балконы становятся пышными цветниками, привлекая внимание прохожих. Для создания такого сада на своей лоджии важно знать, какие растения выбрать и как за ними ухаживать. Первым шагом является уборка балкона и продумывание размещения растений, включая создание полок и стеллажей.

Фото: Wikipedia by Shaun Dunphy, CC BY-SA 2.0

Для посадки овощей и трав, таких как редис, укроп, петрушка, салаты, руккола и базилик, используют смесь огородной земли и питательного грунта с добавлением перлита или вермикулита. Редис можно сажать уже в марте, а укроп и петрушку высаживать в прямоугольные ящики на подоконнике. Также на балконе можно выращивать томаты и огурцы, используя сорта, подходящие для контейнерного выращивания.

Особое внимание уделяется цветам. Герани и бегонии из многолетников идеально подходят для балконов, так как они засухоустойчивы и цветут все лето. Однолетники, такие как петунии, тоже хорошо себя чувствуют на балконах. Петунии лучше сеять в феврале на снег, чтобы обеспечить равномерное увлажнение почвы.

Важно обеспечить растениям качественный грунт, достаточное количество воды и удобрений. В результате на балконе появится цветущий и плодоносящий сад, который будет радовать весь сезон.

Таким образом, создание сада на балконе — это увлекательный и полезный проект, который приносит удовольствие и улучшает качество жизни в городских условиях.