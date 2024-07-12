Создайте свой райский уголок на балконе: какие растения идеально подходят

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Сад на балконе: как вырастить овощи и цветы в городских условиях

1:37
Садоводство » Цветы

Многие городские балконы становятся пышными цветниками, привлекая внимание прохожих. Для создания такого сада на своей лоджии важно знать, какие растения выбрать и как за ними ухаживать. Первым шагом является уборка балкона и продумывание размещения растений, включая создание полок и стеллажей.

Сад на балконе: как вырастить овощи и цветы в городских условиях
Фото: Wikipedia by Shaun Dunphy, CC BY-SA 2.0

Для посадки овощей и трав, таких как редис, укроп, петрушка, салаты, руккола и базилик, используют смесь огородной земли и питательного грунта с добавлением перлита или вермикулита. Редис можно сажать уже в марте, а укроп и петрушку высаживать в прямоугольные ящики на подоконнике. Также на балконе можно выращивать томаты и огурцы, используя сорта, подходящие для контейнерного выращивания.

Особое внимание уделяется цветам. Герани и бегонии из многолетников идеально подходят для балконов, так как они засухоустойчивы и цветут все лето. Однолетники, такие как петунии, тоже хорошо себя чувствуют на балконах. Петунии лучше сеять в феврале на снег, чтобы обеспечить равномерное увлажнение почвы.

Важно обеспечить растениям качественный грунт, достаточное количество воды и удобрений. В результате на балконе появится цветущий и плодоносящий сад, который будет радовать весь сезон.

Таким образом, создание сада на балконе — это увлекательный и полезный проект, который приносит удовольствие и улучшает качество жизни в городских условиях.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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