Ваши растения страдают: как раскислить почву и спасти урожай

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Как и когда раскислять почву: советы для огородников

1:56
Садоводство

Кислые почвы представляют собой проблему для многих садоводов, так как большинство культурных растений предпочитают нейтральные или слабокислые почвы, тогда как сорняки любят кислые. Раствором этой проблемы является раскисление почвы, или известкование. Перед тем как приступить к этому, важно определить кислотность почвы, которая может варьироваться даже в пределах одного участка.

Как и когда раскислять почву: советы для огородников
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Кислотность можно определить с помощью рН-метра или лакмусовой бумаги. Альтернативные методы включают использование вишневых или смородиновых листьев для определения цвета воды после добавления почвы, или реакцию грунта с мелом в бутылке.

Кислые почвы предпочитают некоторые декоративные растения и сорняки, в то время как большинство огородных культур растут лучше на нейтральных почвах. Для раскисления почвы используются разные вещества: известняк, доломитовая мука, мел, зола и другие.

Известкование почвы лучше проводить осенью, чтобы к весне произошла реакция нейтрализации. Доломитовая мука и мел также подходят для весеннего внесения. Важно помнить, что избыток извести может привести к дефициту других питательных веществ в почве, поэтому дозировку следует тщательно рассчитывать.

Раскисление почвы рекомендуется проводить раз в несколько лет, в зависимости от уровня кислотности. Совмещать внесение раскислителей с другими удобрениями следует осторожно, чтобы избежать нежелательных химических реакций. Для поддержания нейтральной кислотности время от времени вносите известь или доломитовую муку.

Таким образом, правильное раскисление почвы помогает создать оптимальные условия для роста культурных растений и поддержания их здоровья.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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