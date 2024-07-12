Душа поёт, глаза радуются: что посадить на вашем подоконнике в начале августа

Растения для посадки на подоконнике в августе: украшение вашего дома

1:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Август — прекрасное время для того, чтобы преобразить ваш подоконник в уютный уголок с живой зеленью и яркими цветами. Несмотря на то, что лето близится к концу, есть множество растений, которые можно успешно выращивать на подоконнике в это время года.

Фото: creativecommons.org by Kim Starr is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en

1. Суккуленты.

Суккуленты — отличный выбор для тех, кто ценит неприхотливость растений. Они прекрасно справляются с недостатком влаги и света, что делает их идеальным вариантом для выращивания на подоконнике. Кроме того, суккуленты разнообразны по форме и цвету, что позволяет создавать интересные композиции.

2. Фикусы.

Фикусы — это красивые комнатные растения с глянцевитыми листьями различных оттенков зелени. Они отлично чувствуют себя на подоконнике, особенно если на него попадает достаточно света. Фикусы также способствуют очищению воздуха в помещении.

3. Папоротник.

Папоротники — это классический выбор для украшения интерьера. Они любят полутень и умеренный полив, что делает их отличным вариантом для выращивания на подоконнике. Папоротники придают помещению атмосферу свежести и уюта.

4. Базилик.

Если вы любите готовить, посадите на подоконнике базилик. Это ароматное растение обожает солнечный свет и будет радовать вас свежими листьями для приготовления вкусных блюд. Базилик также имеет антисептические свойства и способствует улучшению здоровья.

5. Лаванда.

Лаванда — это прекрасное растение с яркими цветами и неповторимым ароматом. Выращивание лаванды на подоконнике позволит вам наслаждаться ее цветением и запахом прямо в домашней обстановке.