Птицы больше не страшны: защитите свой урожай от пернатых

Как эффективно защитить урожай от птиц

1:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Защита урожая от птиц может стать вызовом для фермеров и садоводов. Представляем несколько методов, которые могут помочь защитить ваш урожай.

Фото: https://www.flickr.com/photos/usfwsmtnprairie/35814922260/ by USFWS Mountain-Prairie, CC BY 2.0

Одним из наиболее эффективных способов является покрытие растений специальными сетками или материалами, которые не пропускают птиц. Это может быть полезно как для полей, так и для садов.

Существует множество репеллентов и отпугивателей, которые могут отпугнуть птиц от урожая. Например, могут использоваться звуковые или световые отпугиватели, а также ароматические вещества, которые неприятны птицам.

Установка манекенов хищных птиц или даже просто ярких лент и металлических объектов может испугать птиц и заставить их избегать участка с урожаем.

Также существуют специализированные системы, которые используют инфракрасные датчики для обнаружения движущихся объектов, таких как птицы, и активируют ультразвуковые или другие отпугивающие средства.

Иногда ротация культур может снизить привлекательность поля для птиц. Также можно использовать маскировку запахов, чтобы затруднить птицам находить урожай.

Некоторые фермеры используют метод привлечения хищников, таких как совы или беркуты, чтобы они охотились на мелких грызунов и птиц, которые могут наносить ущерб культурам.