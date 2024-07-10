Какие овощи ни в коем случае нельзя сажать вместе: избегайте этих ошибок, чтобы не лишиться урожая

Названы овощи, которые не стоит сажать рядом

1:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Не все овощи хорошо растут рядом друг с другом. Иногда это может вызвать серьёзные проблемы.

Фото: upload.wikimedia.org by George Chernilevsky, PDM

Картофель и помидоры

Картофель и томаты не подходят для соседства, так как являются родственными культурами. Они относятся к одному семейству и подвержены одним и тем же болезням и вредителям. Поэтому не стоит выращивать эти овощи рядом. Это может привести к слишком быстрому распространению болезней и вредителей.

Тыква и огурцы

Огурцы, тыквы, кабачки также являются родственными культурами. Выращивание их рядом друг с другом может вызвать проблемы.

Дело в том, что эти растения подвержены болезням и вредителям. Например, они восприимчивы к мучнистой росе. Эти овощи нуждаются в богатой питательными веществами почве. При посадке рядом они будут конкурировать за ресурсы и не смогут нормально расти и развиваться.

Лук и фасоль

Фасоль воздействует на почвенные бактерии и фиксирует азот, лук выделяет антибактериальный газ, который убивает бактерии в почве. Поэтому посадка культур поблизости может затормозить рост растений. Можно посадить морковь рядом с луком.