Хотите заставить чеснок расти зелёным и сочным? Используйте эту нетривиальную подкормку

Чеснок — одна из самых популярных и востребованных культур на огороде. Он неприхотлив в уходе, но для получения крупных, здоровых головок чеснока требуется правильный уход, включающий своевременные и сбалансированные подкормки. Есть один малоизвестный, но очень эффективный приём, который поможет обеспечить чесноку оптимальное питание.
Пожелтение и увядание листьев чеснока может быть признаком нескольких проблем:
Чаще всего такое состояние указывает на нехватку азотного питания. Растения начинают расходовать внутренние ресурсы, поэтому листья теряют зеленую окраску и усыхают.
Для решения этой проблемы существует простая и действенная подкормка, которая быстро вернет листьям чеснока насыщенный зеленый цвет. Это обычная аммиачная вода.
Аммиачная вода — это бюджетное и эффективное средство, которое поможет оживить чеснок и улучшить его рост. Для приготовления раствора:
Полученным раствором полейте чеснок по всей площади, особенно в прикорневую зону. Азот из аммиачной воды быстро усвоится растениями, что поможет восстановить зеленую окраску листьев.
Повторять такую подкормку можно 1-2 раза в месяц, начиная с апреля и до конца июня. Обязательно учитывайте состояние чеснока и погодные условия, корректируя частоту и объем подкормок.
Такая простая, но эффективная хитрость позволит вам получить крепкие, сочные головки чеснока, которые станут прекрасным дополнением к любым блюдам.
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