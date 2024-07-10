Хотите заставить чеснок расти зелёным и сочным? Используйте эту нетривиальную подкормку

Эта недорогая подкормка чеснока быстро вернёт листьям зелёный цвет

2:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Чеснок — одна из самых популярных и востребованных культур на огороде. Он неприхотлив в уходе, но для получения крупных, здоровых головок чеснока требуется правильный уход, включающий своевременные и сбалансированные подкормки. Есть один малоизвестный, но очень эффективный приём, который поможет обеспечить чесноку оптимальное питание.

Фото: flickr.com by McKay Savage, CC BY 2.0

Что делать, если листья чеснока пожелтели

Пожелтение и увядание листьев чеснока может быть признаком нескольких проблем:

недостаток питательных веществ, особенно азота;

переизбыток влаги в почве;

поражение болезнями или вредителями.

Чаще всего такое состояние указывает на нехватку азотного питания. Растения начинают расходовать внутренние ресурсы, поэтому листья теряют зеленую окраску и усыхают.

Секретная подкормка для зелёного и сочного чеснока

Для решения этой проблемы существует простая и действенная подкормка, которая быстро вернет листьям чеснока насыщенный зеленый цвет. Это обычная аммиачная вода.

Аммиачная вода — это бюджетное и эффективное средство, которое поможет оживить чеснок и улучшить его рост. Для приготовления раствора:

возьмите 1-2 столовые ложки аммиачной воды;

разведите их в 5-10 литрах воды.

Полученным раствором полейте чеснок по всей площади, особенно в прикорневую зону. Азот из аммиачной воды быстро усвоится растениями, что поможет восстановить зеленую окраску листьев.

Повторять такую подкормку можно 1-2 раза в месяц, начиная с апреля и до конца июня. Обязательно учитывайте состояние чеснока и погодные условия, корректируя частоту и объем подкормок.

Такая простая, но эффективная хитрость позволит вам получить крепкие, сочные головки чеснока, которые станут прекрасным дополнением к любым блюдам.