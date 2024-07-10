Нужен ли обильный полив томатов в июле и как часто его проводить: советы для успешного выращивания

Все тонкости ухода за томатами в июле для получения богатого урожая

1:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Именно в этом месяце томаты активно наращивают вегетативную массу и начинают плодоношение. Поэтому правильный полив томатов становится одним из ключевых факторов, влияющих на качество и количество будущего урожая.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Стоит ли поливать томаты в июле?

Ответ однозначен — да, томаты нуждаются в регулярном поливе на протяжении всего июля. В этот период они интенсивно растут и потребляют большое количество влаги. Перерывы в поливах или недостаток влаги могут негативно сказаться на развитии куста и завязывании плодов.

Как часто нужно поливать томаты в июле?

Частота и объём полива зависят от ряда факторов:

Погодные условия. В жаркую и сухую погоду томаты требуют более частого и обильного полива, чем в пасмурные, прохладные дни. Фаза развития. Молодые растения и те, что только начали плодоносить, нуждаются в более частых поливах, чем взрослые кусты в разгар сезона. Тип грунта. На лёгких, песчаных почвах влага быстрее уходит, поэтому полив нужен чаще. На тяжелых, глинистых грунтах — реже.

В среднем в июле томаты следует поливать 2-3 раза в неделю из расчёта 5-10 литров на куст. Вечерние и ночные поливы предпочтительнее, так как меньше расходуется влага.

Признаки недостатка или избытка влаги

Если листья томатов вянут и скручиваются — это явный сигнал о нехватке влаги. А частые трещины на плодах указывают на неравномерные поливы и переувлажнение грунта.

Придерживаясь этих простых рекомендаций по правильному поливу в июле, вы гарантированно получите богатый, качественный урожай томатов!