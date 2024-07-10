Нужен ли обильный полив томатов в июле и как часто его проводить: советы для успешного выращивания

Именно в этом месяце томаты активно наращивают вегетативную массу и начинают плодоношение. Поэтому правильный полив томатов становится одним из ключевых факторов, влияющих на качество и количество будущего урожая.
Ответ однозначен — да, томаты нуждаются в регулярном поливе на протяжении всего июля. В этот период они интенсивно растут и потребляют большое количество влаги. Перерывы в поливах или недостаток влаги могут негативно сказаться на развитии куста и завязывании плодов.
Частота и объём полива зависят от ряда факторов:
В среднем в июле томаты следует поливать 2-3 раза в неделю из расчёта 5-10 литров на куст. Вечерние и ночные поливы предпочтительнее, так как меньше расходуется влага.
Если листья томатов вянут и скручиваются — это явный сигнал о нехватке влаги. А частые трещины на плодах указывают на неравномерные поливы и переувлажнение грунта.
Придерживаясь этих простых рекомендаций по правильному поливу в июле, вы гарантированно получите богатый, качественный урожай томатов!
Анастасия Волочкова поделилась радостью - к ней в гости приехала наследница, дочка Ариадна.