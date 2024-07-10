Хотите большие и ровные корнеплоды? Вылейте на грядки это летнее "волшебное" средство

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Удивительный способ вырастить на участке огромные корнеплоды моркови

2:06
Садоводство » Овощи

Морковь — одна из самых популярных и полезных овощных культур, выращиваемых на дачных участках. Но иногда садоводам бывает непросто получить крупные, ровные корнеплоды. К счастью, существует простая и эффективная дачная хитрость, которая поможет добиться отличного результата.

Удивительный способ вырастить на участке огромные корнеплоды моркови
Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, CC BY-SA 3.0

Почему морковь не всегда растет крупной?

Основные причины, по которым морковные корнеплоды бывают мелкими, неровными или с дефектами:

  • избыточное или недостаточное увлажнение грунта;
  • бедная, плотная почва, не пропускающая воздух;
  • нехватка питательных веществ;
  • повреждение вредителями (морковная муха, проволочники);
  • неровный, плотный высев семян.

Чтобы избежать этих проблем и получить крупные, ровные корнеплоды, попробуйте один простой и действенный прием.

Что нужно вылить на грядки с морковью

Вам потребуется обыкновенная пищевая сода. Да-да, именно сода, которая есть в каждом доме! Просто разведите ее в воде и обильно полейте морковные грядки.

Сода будет действовать по нескольким направлениям:

1. Улучшение структуры почвы
Сода эффективно разрыхляет плотный грунт, делая его более воздухопроницаемым и питательным. Это создает идеальные условия для равномерного роста корнеплодов.

2. Борьба с вредителями
Щелочной раствор соды отпугивает и губительно действует на насекомых-вредителей, таких как морковная муха и проволочники. Ваша морковь будет надёжно защищена.

3. Поставка необходимых минералов
Сода богата такими важными для корнеплодов минералами, как калий и кальций. Это способствует обильному и сбалансированному питанию растений.

Лучше всего проводить подкормку с содой в середине-конце июля, когда морковь активно набирает массу. Так вы гарантированно получите крупные, ровные и вкусные корнеплоды.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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