Простой рецепт суперсредства из соды и муки, которое должно быть у каждого дачника

Смесь соды и муки — эффективное и доступное средство для решения дачных задач

2:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Каждому огороднику хорошо известно, что в ходе сезона приходится сталкиваться с различными проблемами — болезнями и вредителями растений, нежелательными травами, плохой структурой почвы и другими трудностями. Однако на выручку всегда могут прийти простые и доступные средства, которые найдутся практически в каждом доме.

Одно из таких действенных и многофункциональных "дачных лекарств" — это смесь соды и муки.

Что представляет собой содово-мучная смесь

Это универсальное натуральное средство, которое легко приготовить самостоятельно. Для его создания нужно просто взять равные части обычной пищевой соды и муки и тщательно перемешать. Получится сухая сыпучая смесь, которую вы можете использовать самыми разными способами.

Применение содово-мучной смеси на даче

1. Борьба с вредителями

Смесь соды и муки очень эффективна против различных насекомых-вредителей, таких как тли, паутинные клещи, трипсы. Достаточно просто обсыпать поражённые участки растений этой смесью, чтобы избавиться от нежелательных "гостей".

2. Профилактика и лечение грибковых заболеваний

Содово-мучная смесь обладает фунгицидными свойствами, поэтому её можно использовать для профилактики и даже лечения грибковых болезней растений — мучнистой росы, серой гнили, антракноза и других.

3. Повышение плодородия почвы

Если в почве недостаточно кальция, который необходим для нормального развития растений, вам поможет содово-мучная смесь. Внесите её в грунт, чтобы улучшить его структуру и обогатить необходимыми питательными веществами.

4. Борьба с сорняками

Эта универсальная "смесь-выручалочка" станет отличным помощником и при борьбе с нежелательной растительностью. Достаточно обсыпать сорняки, и они быстро засохнут.

Простота приготовления и широкий спектр применения делает содово-мучную смесь одним из самых полезных и незаменимых средств для любого огородника.