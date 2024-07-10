Добейтесь впечатляющего урожая больших, сочных и ровных кочанов капусты

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Удобрения, которые нужно вносить под капусту

2:12
Садоводство » Овощи

Капуста по праву считается одной из наиболее полезных и популярных овощных культур в садоводстве. Если за ней правильно ухаживать, можно получить не только вкусный, но и обильный урожай. Одним из ключевых моментов ухода за капустой является её подкормка — именно это поможет вырастить крупные, сочные и ровные кочаны без трещин.

Удобрения, которые нужно вносить под капусту
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, CC BY-SA 3.0

Какие подкормки нужны капусте?

Для обильного и здорового роста капуста требует регулярной подкормки на протяжении всего сезона. Наиболее эффективными будут следующие виды удобрений:

1. Органические подкормки
Компост, перегной, настои крапивы, одуванчика или сухих травяных сборов — все эти натуральные удобрения богаты питательными веществами, необходимыми для активного развития капусты. Особенно полезен компост, который улучшает структуру почвы и обогащает ее микроэлементами.

2. Минеральные подкормки
В качестве минеральных удобрений для капусты идеально подойдут суперфосфат, аммиачная селитра, сульфат калия. Они обеспечивают растения необходимыми для роста и развития макроэлементами — азотом, фосфором и калием.

3. Комплексные удобрения
Современные комплексные удобрения, содержащие сбалансированный набор питательных веществ, тоже эффективны для подкормки капусты. Они помогают растениям получить все необходимые микро- и макроэлементы в оптимальных пропорциях.

Когда и как правильно проводить подкормку

Подкармливать капусту лучше, добавляя удобрения несколько раз за сезон:

  • при высадке рассады, чтобы дать толчок для приживания и роста;
  • через 1-2 недели после высадки, чтобы обеспечить растения питанием;
  • в период активного роста кочанов, чтобы они набрали массу;
  • за месяц до уборки урожая, для улучшения вкусовых качеств.

Вносите удобрения в приствольные круги или в лунки под каждый кустик капусты, аккуратно перекапывая почву. Поливайте растения после подкормки, чтобы питательные вещества быстрее усвоились.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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