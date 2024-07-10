Как продлить жизнь деревянных грядок с помощью простых народных средств

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Эффективные способы защиты древесины от гниения: советы садоводам

1:45
Садоводство

Защита древесины от гниения в земле — важная задача для садоводов. Обычные конструкции из дерева требуют замены через 1-2 года, но специальные методы обработки могут значительно увеличить срок службы. Важно использовать безопасные для здоровья составы, чтобы вредные элементы не попадали на овощи и зелень.

Эффективные способы защиты древесины от гниения: советы садоводам
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Одним из народных методов является смесь из 3 частей масла и 1 части пчелиного клея, которую нужно несколько раз наносить на очищенную древесину. Однако такой состав легко возгорается, поэтому его следует держать подальше от источников огня. Также используется медный купорос, наносящийся на высушенную древесину, и горячий битум, который защищает от вредителей, но выделяет вредные соединения.

Финский способ включает смесь медного купороса, соли, муки, воды и извести, наносимую в 2-3 слоя. Это защищает древесину до 10-15 лет. Сухой пар в сушильной камере при 70°C также эффективен и экологичен. Силикат калия или натрия (жидкое стекло) в смеси с цементом обеспечивает водоотталкивающие свойства и долгосрочную защиту.

Деготь березы и еловая живица защищают древесину от грибков и жуков, но имеют неприятный запах и липкость. Клей ПВА, создавая водонепроницаемую пленку, также является хорошим вариантом. В смеси с жидким стеклом он проникает глубже в волокна и служит дольше.

Эти методы помогают увеличить срок службы деревянных конструкций, сохраняя их от гниения и разрушения.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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