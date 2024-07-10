Губительные последствия костров: почему нельзя разжигать их на грядках

Как восстановить плодородие участка после разведения костра?

1:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Многие дачники и садоводы сталкиваются с ситуацией, когда на участке, где раньше был разведён костёр, ничего не хочет расти. Казалось бы, зола должна пойти на пользу почве, но на деле всё оказывается совсем иначе.

Фото: commons.wikimedia.org by Honza Groh, CC BY-SA 3.0

В чём же кроется причина такой проблемы?

Дело в том, что длительное воздействие высоких температур оказывает губительное воздействие на структуру и состав почвы. Когда горит костёр, почва в этом месте сильно перегревается, что приводит к необратимым изменениям.

Гибель полезных микроорганизмов. Высокие температуры убивают всю микрофлору, отвечающую за плодородие почвы — бактерии, грибы, дождевые черви. Без них земля теряет способность к саморазвитию. Обеднение питательными веществами. Длительный нагрев приводит к вымыванию и выгоранию многих важных для растений элементов — азота, фосфора, калия и других микроэлементов. Нарушение структуры. Почва на месте костра спекается, уплотняется и становится неблагоприятной для проникновения корней растений. Увеличение кислотности. Зола, оставшаяся от костра, значительно повышает уровень pH, делая среду более щелочной. Многие культуры не выносят такой сдвиг кислотности.

Чтобы восстановить плодородие участка, придется потратить немало времени и усилий:

перекопать и аэрировать землю, чтобы "оживить" её структуру;

обильно внести органические удобрения (компост, перегной);

восстановить баланс питательных веществ с помощью минеральных подкормок;

при необходимости снизить кислотность, внеся известь.

Только комплексный подход поможет вернуть этому месту плодородие и способность к росту растений.