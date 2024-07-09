Какие бывают гортензии по цвету? Секреты выращивания разноцветных красавиц

Поражающая цветовая гамма гортензий

1:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Гортензии — это невероятно красивые и разнообразные цветы, которые украшают многие сады и участки. Эти элегантные растения поражают не только своими крупными соцветиями, но и возможностью менять окраску в зависимости от условий выращивания.

Какими цветовыми вариациями могут похвастаться гортензии?

Розовый/Малиновый. Самый распространенный и классический окрас гортензий. Он варьируется от нежно-розового до насыщенно-малинового в зависимости от кислотности почвы. Голубой/Синий. Этот чарующий оттенок гортензий появляется при наличии в почве алюминия. Чем выше его концентрация, тем более синим становится цвет. Белый. Белоснежные соцветия гортензий прекрасно смотрятся в композициях с другими цветами. Такие гортензии не меняют окраску в зависимости от почвы. Фиолетовый/Пурпурный. Эти насыщенные темно-вишневые или фиолетовые оттенки встречаются реже, но выглядят очень эффектно. Зелёный. Необычные и стильные зеленые соцветия гортензий являются результатом специфических условий выращивания.

Существуют также сорта гортензий, которые могут менять окраску в течение цветения. Например, соцветия могут начинаться белыми, а потом становиться розовыми или голубыми.

Цвет гортензий во многом зависит от состава почвы, уровня кислотности (рН) и наличия в земле определенных минералов, таких как алюминий. Поэтому, меняя условия, можно добиваться желаемого оттенка.

Разнообразие окрасок делает гортензии очень универсальными цветами, которые впишутся практически в любой садовый дизайн. Независимо от выбранного вами оттенка, эти очаровательные растения всегда будут радовать своей красотой!