Какие бывают гортензии по цвету? Секреты выращивания разноцветных красавиц

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Поражающая цветовая гамма гортензий

1:57
Садоводство » Цветы

Гортензии — это невероятно красивые и разнообразные цветы, которые украшают многие сады и участки. Эти элегантные растения поражают не только своими крупными соцветиями, но и возможностью менять окраску в зависимости от условий выращивания.

Какими цветовыми вариациями могут похвастаться гортензии?

  1. Розовый/Малиновый. Самый распространенный и классический окрас гортензий. Он варьируется от нежно-розового до насыщенно-малинового в зависимости от кислотности почвы.
  2. Голубой/Синий. Этот чарующий оттенок гортензий появляется при наличии в почве алюминия. Чем выше его концентрация, тем более синим становится цвет.
  3. Белый. Белоснежные соцветия гортензий прекрасно смотрятся в композициях с другими цветами. Такие гортензии не меняют окраску в зависимости от почвы.
  4. Фиолетовый/Пурпурный. Эти насыщенные темно-вишневые или фиолетовые оттенки встречаются реже, но выглядят очень эффектно.
  5. Зелёный. Необычные и стильные зеленые соцветия гортензий являются результатом специфических условий выращивания.

Существуют также сорта гортензий, которые могут менять окраску в течение цветения. Например, соцветия могут начинаться белыми, а потом становиться розовыми или голубыми.

Цвет гортензий во многом зависит от состава почвы, уровня кислотности (рН) и наличия в земле определенных минералов, таких как алюминий. Поэтому, меняя условия, можно добиваться желаемого оттенка.

Разнообразие окрасок делает гортензии очень универсальными цветами, которые впишутся практически в любой садовый дизайн. Независимо от выбранного вами оттенка, эти очаровательные растения всегда будут радовать своей красотой!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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