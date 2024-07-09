Какие овощи лучше всего сажать на грядках после уборки лука и чеснока?

Выбираем лучшие культуры для севооборота

1:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Завершился сбор урожая репчатого лука и озимого/ярового чеснока, и вы теперь раздумываете, чем же заполнить освободившееся пространство на грядках. Правильный выбор последующей культуры позволит эффективно использовать землю и подготовить её к следующему сезону.

Фото: flickr. com by tomscoffin, CC BY 2.0

Что лучше всего посадить после уборки лука и чеснока?

Для летнего периода:

Салат, укроп, петрушка или сельдерей. Эти быстрорастущие зеленные культуры успеют дать урожай до осени. Редис или редька. Они прекрасно дополнят освободившиеся грядки. Огурцы или кабачки. Эти теплолюбивые овощи хорошо растут на освободившихся участках. Шпинат или листовая горчица. Эти культуры обогатят почву азотом.

Для следующего года:

Капуста. Она прекрасно подходит на место лука и чеснока, обогащая землю питательными веществами. Морковь или свекла. Эти корнеплоды хорошо растут после луковичных культур. Бобовые (горох, фасоль, бобы). Они обогащают почву азотом. Картофель. Он поможет очистить землю от болезней и вредителей.

Не рекомендуется сразу повторно высаживать на то же место лук или чеснок — это может привести к их поражению болезнями и снижению урожайности. Лучше планируйте севооборот, чередуя овощные культуры.

Также важно подготовить почву: перекопать, внести органические удобрения и известь (если необходимо). Это обеспечит благоприятные условия для последующих растений.