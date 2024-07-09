Лайфхак для садоводов: какие усы клубники подходят для посадки, а какие - нет

Если вы любите выращивать клубнику на своём участке, то знаете, что одним из главных источников новых растений являются многочисленные усы, отрастающие от основной куста. Благодаря этому вегетативному способу размножения можно очень просто и быстро расширить плантацию клубники без дополнительных затрат.
Однако не все усы подходят для укоренения и дальнейшего роста. Выбирая розетки для посадки, важно знать, какие из них будут наиболее жизнеспособными и дадут хороший урожай.
1. Молодые розетки. Идеальный вариант - розетки, которые только начали формироваться в текущем сезоне. Они еще не истощены плодоношением и имеют высокую жизненную силу.
2. Розетки с листьями среднего размера. Слишком мелкие или крупные листья говорят о некотором ослаблении растения. Среднего размера листья - признак здорового куста.
3. Розетки, растущие ближе к основанию куста. Эти усы питаются от более сильных и развитых материнских растений, поэтому укореняются и развиваются лучше.
4. Розетки без бутонов и цветков. Цветущие розетки менее жизнеспособны, так как тратят силы на формирование плодов.
Соблюдая эти простые правила, вы сможете размножить клубнику наиболее успешно и получить крепкие, здоровые растения. Это гарантирует отличный урожай вкусных и сочных ягод!
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