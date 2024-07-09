Лайфхак для садоводов: какие усы клубники подходят для посадки, а какие - нет

Выбираем самые подходящие усы клубники для высадки

2:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Если вы любите выращивать клубнику на своём участке, то знаете, что одним из главных источников новых растений являются многочисленные усы, отрастающие от основной куста. Благодаря этому вегетативному способу размножения можно очень просто и быстро расширить плантацию клубники без дополнительных затрат.

Фото: archiveteam.org by Rob Bertholf, CC BY 3.0

Однако не все усы подходят для укоренения и дальнейшего роста. Выбирая розетки для посадки, важно знать, какие из них будут наиболее жизнеспособными и дадут хороший урожай.

Итак, какие усы клубники лучше всего подходят для размножения?

1. Молодые розетки. Идеальный вариант - розетки, которые только начали формироваться в текущем сезоне. Они еще не истощены плодоношением и имеют высокую жизненную силу.

2. Розетки с листьями среднего размера. Слишком мелкие или крупные листья говорят о некотором ослаблении растения. Среднего размера листья - признак здорового куста.

3. Розетки, растущие ближе к основанию куста. Эти усы питаются от более сильных и развитых материнских растений, поэтому укореняются и развиваются лучше.

4. Розетки без бутонов и цветков. Цветущие розетки менее жизнеспособны, так как тратят силы на формирование плодов.

Не рекомендуется использовать для посадки:

Розетки, растущие на самых концах усов. Они питаются слабее и могут не укорениться.

Розетки, расположенные близко к предыдущей посадке клубники. Они могут быть поражены болезнями или вредителями.

Розетки, которые имеют повреждения, пожелтевшие или увядшие листья.

Соблюдая эти простые правила, вы сможете размножить клубнику наиболее успешно и получить крепкие, здоровые растения. Это гарантирует отличный урожай вкусных и сочных ягод!