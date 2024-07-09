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Закапываем аспирин в огороде: как это помогает защитить растения от болезней

Делимся дедовским способом укрепления иммунитета растений

2:12
Садоводство » Советы

В наши дни садоводы и огородники используют множество современных средств для ухода за растениями: химические удобрения, пестициды, стимуляторы роста и прочие препараты. Однако бывают случаи, когда простые бабушкины советы оказываются не менее эффективными. Один из таких — закапывание таблетки аспирина в землю.

Делимся дедовским способом укрепления иммунитета растений
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Почему это работает?

Аспирин, или ацетилсалициловая кислота, обладает массой полезных свойств, которые помогают растениям противостоять болезням и вредителям. Вот основные преимущества этого народного средства:

1. Профилактика грибковых заболеваний. Аспирин активно борется с патогенными грибами, такими как мучнистая роса, ржавчина, фитофтороз и др. Он подавляет их рост и размножение.

2. Усиление иммунитета растений. Аспирин стимулирует защитные реакции растений на стрессы, усиливая их устойчивость к болезням и вредителям.

3. Ускорение роста и развития. Микродозы аспирина благотворно влияют на физиологические процессы в растениях, ускоряя их рост, цветение и плодоношение.

4. Защита от насекомых-вредителей. Многие насекомые не переносят запаха и вкуса аспирина, поэтому он отпугивает их от ваших растений.

Как применять аспирин в огороде?

Способов использования аспирина в саду и огороде множество, но один из самых эффективных — закапывание таблетки в землю.

Лучше всего это делать весной, при посадке или пересадке растений. Положите одну стандартную таблетку в лунку или траншею, присыпьте ее землей и аккуратно высаживайте растение. Повторяйте эту процедуру 2-3 раза за сезон.

Для уже растущих культур сделайте небольшие углубления вокруг растений, положите в них таблетку аспирина и присыпьте землей.

Такая простая процедура поможет вашим растениям противостоять болезням и вредителям, а также улучшит их общее состояние и урожайность.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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