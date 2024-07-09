Как защитить свой огород от капустной мухи: проверенные методы

Способы борьбы с капустной мухой

0:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Капустная муха — вредитель, опасный для крупных овощей. Существуют эффективные методы борьбы с насекомыми.

Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, CC BY-SA 3.0

Как защитить свой огород от капустной мухи

Внешне капустные мухи напоминают обыкновенных мух. Тем не менее они нападают на овощи в вашем саду. Личинки капустной мухи уничтожают корни растений — брокколи, репы, капусты, брюквы, хрена, дайкона, редиса, цветной капусты.

Если поражаются овощи, их листья вянут, несмотря на уход и полив. Корни растений вянут, что может привести к неурожаю. Химических средств борьбы с капустной корневой мухой не существует.

Вы можете накрыть свои садовые растения специальной сеткой, которая защитит ваши посевы от птиц и насекомых.

Это предотвратит проникновение взрослой самки глубоко в почву и откладывание личинок у основания корневых растений.