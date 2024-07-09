Как защитить свой огород от капустной мухи: проверенные методы

Капустная муха — вредитель, опасный для крупных овощей. Существуют эффективные методы борьбы с насекомыми.
Внешне капустные мухи напоминают обыкновенных мух. Тем не менее они нападают на овощи в вашем саду. Личинки капустной мухи уничтожают корни растений — брокколи, репы, капусты, брюквы, хрена, дайкона, редиса, цветной капусты.
Если поражаются овощи, их листья вянут, несмотря на уход и полив. Корни растений вянут, что может привести к неурожаю. Химических средств борьбы с капустной корневой мухой не существует.
Вы можете накрыть свои садовые растения специальной сеткой, которая защитит ваши посевы от птиц и насекомых.
Это предотвратит проникновение взрослой самки глубоко в почву и откладывание личинок у основания корневых растений.
Июль - самый разгар сезона для огурцов, они активно наращивают вегетативную массу и наполняют плоды питательными веществами. Регулярная и правильная подкормка в этот период критически важна для получения хорошего урожая. Рассмотрим, какие подкормки будут наиболее эффективны для огурцов в июле.