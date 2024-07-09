Урожай вдвое больше: что посадить после чеснока для максимального результата

Постепенно освобождаются грядки. Сначала от озимого чеснока, и затем от весеннего урожая чеснока и лука.
Теперь нужно решить, что делать с освободившимся местом.
Эксперт сетевого издания "БелНовости" Анастасия Коврижных, ученый-агроном и ландшафтный дизайнер, рассказала, что можно посадить на грядке после чеснока.
Есть несколько вариантов. Можно собрать еще один урожай овощей в этом сезоне, но также важно подумать о том, что будет расти на этом месте в следующем году.
Советы на лето
В конце июля на освободившейся чесночной грядке можно посеять редис и редьку. Удачным вариантом будет посев зелени, такой как укроп, петрушка и листовая зелень. Также огородник ничего не потеряет, если на освободившихся площадях посеет сидераты.
Совет на следующий год
Даже если грядка планируется использовать только в следующем году, не стоит оставлять ее пустой.
Лучше засеять сидератами, чтобы избежать зарастания сорняками и предотвратить распространение болезней и вредителей. Выбирая сидераты, следует учитывать, что будет расти здесь в следующем сезоне. Например, после чеснока можно посадить картофель, томаты, перец, капусту, кабачки, тыкву или клубнику.
Что нельзя сажать после чеснока
Определенно не стоит высаживать здесь в этом или следующем году лук, чеснок и морковь.
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