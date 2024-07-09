Урожай вдвое больше: что посадить после чеснока для максимального результата

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Что посадить на грядке после лука и чеснока

1:31
Садоводство

Постепенно освобождаются грядки. Сначала от озимого чеснока, и затем от весеннего урожая чеснока и лука.

Что посадить на грядке после лука и чеснока
Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unporte

Теперь нужно решить, что делать с освободившимся местом.

Эксперт сетевого издания "БелНовости" Анастасия Коврижных, ученый-агроном и ландшафтный дизайнер, рассказала, что можно посадить на грядке после чеснока.

Есть несколько вариантов. Можно собрать еще один урожай овощей в этом сезоне, но также важно подумать о том, что будет расти на этом месте в следующем году.

Советы на лето

В конце июля на освободившейся чесночной грядке можно посеять редис и редьку. Удачным вариантом будет посев зелени, такой как укроп, петрушка и листовая зелень. Также огородник ничего не потеряет, если на освободившихся площадях посеет сидераты.

Совет на следующий год

Даже если грядка планируется использовать только в следующем году, не стоит оставлять ее пустой.

Лучше засеять сидератами, чтобы избежать зарастания сорняками и предотвратить распространение болезней и вредителей. Выбирая сидераты, следует учитывать, что будет расти здесь в следующем сезоне. Например, после чеснока можно посадить картофель, томаты, перец, капусту, кабачки, тыкву или клубнику.

Что нельзя сажать после чеснока

Определенно не стоит высаживать здесь в этом или следующем году лук, чеснок и морковь.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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