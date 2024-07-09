Удобрите томаты этими подкормками и получите богатый урожай на зависть соседям

Как подкормить томаты при помощи компоста

1:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Правильное внесение удобрений для томатов даст вам большой урожай. Важно знать несколько секретов.

Фото: flickr.com by Lufa Farms, CC BY-SA 2.0

Чем подкормить помидоры

Качественный компост — рассыпчатый и тёмный — хорошо подходит для подкормки томатов. Это удобрение можно использовать независимо от почвы. Компост в качестве подкормки поможет сделать почву более питательной, рыхлой, хорошо дренированной.

Растениям нужна рыхлая почва, чтобы получить как можно больше питательных веществ из удобрений и полива. Поскольку компост является органическим удобрением, он полезен для томатов в вашем саду.

Удобнее всего использовать лопату или вилы, чтобы разложить компост. Удобряют овощи перед высадкой рассады весной или к осени.

Что важно помнить

Помните, что важно не переусердствовать. Компоста обычно достаточно для подкормки томатов. Никаких других средств может не понадобиться.

Также важно не использовать слишком много компоста или других удобрений. Ведь это может навредить растению и будущему урожаю.