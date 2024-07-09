5 волшебных растений для вашего цветника: красота и здоровье в одном флаконе

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Как создать цветник из лекарственных растений на вашем участке

1:26
Садоводство

Создать на участке цветник из растений с лекарственными свойствами — это отличный способ совместить красоту и пользу. Такие растения не только украсят ваш сад, но и могут быть использованы для приготовления лечебных средств в осенне-зимний период. Вот некоторые из них:

Как создать цветник из лекарственных растений на вашем участке
Фото: Wikipedia by H. Zell is licensed under GNU Free Documentation License
  1. Валериана — многолетняя трава с успокоительным и снотворным эффектом. Цветет с мая до конца лета, любит влагу и легко приспосабливается к климату.
  2. Пустырник — многолетник с седативным эффектом, используется при лечении тромбозов и болезней ЖКТ. Растет в полутени, достигает высоты до 2 метров.
  3. Ноготки (календула) — трава с оранжевыми и желтыми цветами, обладает бактерицидными свойствами. Предпочитает свет и обильный полив, отпугивает вредных насекомых.
  4. Ромашка аптечная — однолетнее растение с белыми цветочками, известное своими противовоспалительными и успокаивающими свойствами. Растет на влажных местах и требует много света.
  5. Девясил — мощная культура с большими желтыми цветами, корни которой помогают при мигренях, диабете и болезнях суставов. Любит ажурную тень и плодородную почву, не терпит сквозняков.

Рекомендуется размещать такие растения в глубине участка, на солнечных местах, защищенных от ветра.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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