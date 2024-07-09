Война с хмелем: 8 способов избавиться от захватчика в вашем саду

Хмель часто используется как живая изгородь из-за своей способности быстро расти и покрывать участки, создавая тень и эстетический барьер. Однако он может стать проблемой, захватывая ненужные объекты. В России распространены два типа хмеля: японский однолетний и обыкновенный многолетний, достигающий до 17 метров в длину. Контролировать рост многолетнего хмеля сложно, поэтому он часто захватывает территории и создает ненужную тень.
Существует восемь эффективных способов борьбы с хмелем:
Для борьбы с хмелем важно соблюдать правила безопасности при использовании гербицидов и другие рекомендации. Полная ликвидация хмеля может занять время, но тщательная подготовка и терпение помогут справиться с этой задачей.
Июль - самый разгар сезона для огурцов, они активно наращивают вегетативную массу и наполняют плоды питательными веществами. Регулярная и правильная подкормка в этот период критически важна для получения хорошего урожая. Рассмотрим, какие подкормки будут наиболее эффективны для огурцов в июле.