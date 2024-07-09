Война с хмелем: 8 способов избавиться от захватчика в вашем саду

Как эффективно удалить хмель с участка: проверенные методы и советы

1:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хмель часто используется как живая изгородь из-за своей способности быстро расти и покрывать участки, создавая тень и эстетический барьер. Однако он может стать проблемой, захватывая ненужные объекты. В России распространены два типа хмеля: японский однолетний и обыкновенный многолетний, достигающий до 17 метров в длину. Контролировать рост многолетнего хмеля сложно, поэтому он часто захватывает территории и создает ненужную тень.

Фото: commons.wikimedia.org by Visitor7, CC BY-SA 3.0

Существует восемь эффективных способов борьбы с хмелем:

Выкапывание: Перекопка участка на глубину 20-30 см и регулярное удаление молодых побегов.

Уксус: Полив корней 9% уксусом, разведенным 1:1.

Мороз: Оголение корней осенью и заливка водой для замерзания.

Соль: Насыпание соли у корней на участках, не предназначенных для посадок.

Подкормка: Использование селитры и обильный полив.

Кипяток: Заливка кипятком весной.

Гербициды: Применение химикатов сплошного действия, например, Раундап.

Укрывной материал: Использование черной пленки или других материалов для блокировки солнца.

Для борьбы с хмелем важно соблюдать правила безопасности при использовании гербицидов и другие рекомендации. Полная ликвидация хмеля может занять время, но тщательная подготовка и терпение помогут справиться с этой задачей.