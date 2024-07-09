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Война с хмелем: 8 способов избавиться от захватчика в вашем саду

Как эффективно удалить хмель с участка: проверенные методы и советы

1:33
Садоводство

Хмель часто используется как живая изгородь из-за своей способности быстро расти и покрывать участки, создавая тень и эстетический барьер. Однако он может стать проблемой, захватывая ненужные объекты. В России распространены два типа хмеля: японский однолетний и обыкновенный многолетний, достигающий до 17 метров в длину. Контролировать рост многолетнего хмеля сложно, поэтому он часто захватывает территории и создает ненужную тень.

Как эффективно удалить хмель с участка: проверенные методы и советы
Фото: commons.wikimedia.org by Visitor7, CC BY-SA 3.0

Существует восемь эффективных способов борьбы с хмелем:

  • Выкапывание: Перекопка участка на глубину 20-30 см и регулярное удаление молодых побегов.
  • Уксус: Полив корней 9% уксусом, разведенным 1:1.
  • Мороз: Оголение корней осенью и заливка водой для замерзания.
  • Соль: Насыпание соли у корней на участках, не предназначенных для посадок.
  • Подкормка: Использование селитры и обильный полив.
  • Кипяток: Заливка кипятком весной.
  • Гербициды: Применение химикатов сплошного действия, например, Раундап.
  • Укрывной материал: Использование черной пленки или других материалов для блокировки солнца.

Для борьбы с хмелем важно соблюдать правила безопасности при использовании гербицидов и другие рекомендации. Полная ликвидация хмеля может занять время, но тщательная подготовка и терпение помогут справиться с этой задачей.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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