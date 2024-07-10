Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Marvel выпустила новый трейлер фильма "Дэдпул и Росомаха"
Названы причины подорожания красной икры
Глава РПЛ Александр Алаев высказался о будущем Дзюбы
Костенко поздравила дочь от Дмитрия Тарасова с днëм рождения
NatComms: ослабление океанических течений извлекает из воздуха меньше углерода
Как поговорить по телефону за рулём и не получить штраф
Сотрудница "Зенита" публично извинилась за своё поведение и неуважение к знамени
Западные военачальники в панике: новейшее оружие против России неэффективно
Голландец раскрыл 7 вещей, которые в России лучше, чем в Нидерландах
Садоводы, внимание! Улучшение почвы для максимального урожая: лучшие советы от экспертов

Как улучшить почву на своём участке: советы

1:15
Садоводство

Здоровая почва является основой успешного садоводства и огородничества. Улучшение качества почвы на вашем участке может привести к более плодородным посевам, здоровым растениям и общему улучшению экосистемы.

Как улучшить почву на своём участке: советы
Фото: Own work by M Tullottes, PDM

1. Анализ почвы.
Прежде чем приступить к улучшению почвы, рекомендуется провести анализ почвы, чтобы определить ее состав и pH. Это поможет вам выбрать правильные методы и добавки для улучшения почвы.

2. Органические удобрения.
Использование органических удобрений, таких как компост, перегной, навоз или зелёное удобрение, может значительно улучшить плодородие почвы. Органические вещества улучшают структуру почвы, обогащают её питательными веществами и способствуют развитию полезных микроорганизмов.

3. Минеральные добавки.
Иногда почва может нуждаться в дополнительных минеральных добавках, таких как азот, фосфор и калий. Эти элементы необходимы для здорового роста растений. При необходимости можно использовать минеральные удобрения, но следует соблюдать рекомендации по их применению.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Блогер Даня Милохин ответил на требование вернуть денежный долг

Блогер Даня Милохин отреагировал на напоминание о его давнем денежном долге.

Даня Милохин отбивается от кредиторов в соцсетях
Эксперты назвали растения, которые не любят настой крапивы
Какие растения не любят настой из крапивы: узнайте, какие культуры страдают от популярного удобрения
Советы водителю, если происходит блокировка GPS сигнала вблизи стратегических объектов
Актёр Сергей Безруков похвастался красавицей женой в День семьи, любви и верности
ПВО Украины вокруг Киева 8 июля бездействовало по указанию Зеленского Любовь Степушова Саудовская Аравия не зависит от Европейского Союза и поэтому свободнее Дмитрий Плотников Александру Панкратову-Чёрному вручили приз "За вклад в профессию" Анжела Якубовская
Настоящие гении среди кошек: названы топ самых умных пород мурлык
Только не уксус: бренд-шеф рассказал, в чём мариновать шашлык, чтобы мясо было мягким и вкусным
Рубленые куриные котлеты: самые низкокалорийные и полезные из всех возможных
Рубленые куриные котлеты: самые низкокалорийные и полезные из всех возможных
Последние материалы
Сотрудница "Зенита" публично извинилась за своё поведение и неуважение к знамени
Западные военачальники в панике: новейшее оружие против России неэффективно
Голландец раскрыл 7 вещей, которые в России лучше, чем в Нидерландах
Reuters: страны НАТО намерены обвинить Китай в поддержке России против Украины
Россия удивит мир рекордным урожаем зерна
Макрон выразил признательность сборной Франции за её выступление
Почему важно использовать SPF: основные причины
Топ-5 опасных мифов о выживании в кинофильмах, которые могут вас погубить
Учёные предупредили о возможных катастрофах из-за замедления ядра Земли
Как избавиться от медведки на огороде
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников