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Окончательно избавитесь от этого вредителя: cупер-трюки против медведки на огороде

Как избавиться от медведки на огороде

1:32
Садоводство

Медведка — один из наиболее распространённых вредителей, которые могут нанести ущерб вашему огороду. Эти насекомые могут повредить корни растений, особенно овощей, и стать причиной значительного урона урожаю.

Как избавиться от медведки на огороде
Фото: commons.wikimedia.org by Andy Reago & Chrissy McClarren, CC BY 2.0

1. Подготовка почвы.
Медведки предпочитают влажные и рыхлые почвы. При подготовке почвы к посадке растений старайтесь подсушить её и улучшить дренаж. Также следите за состоянием почвы во время полива, избегая её чрезмерного увлажнения.

2. Использование ловушек.
Для ловли медведок можно использовать специальные ловушки, например, ямки с привлекательными для насекомых приманками. Например, можно использовать картофельные клубни или другие овощи как приманку, чтобы привлечь медведок и избавиться от них.

3. Биологические методы борьбы.
Введение в почву нематод, которые паразитируют на медведках, может быть эффективным способом борьбы. Также существуют препараты на основе бактерии Bacillus thuringiensis, которые могут быть использованы для уничтожения личинок медведок.

4. Механические методы.
Регулярный перекоп почвы может помочь выявить и уничтожить личинок и взрослых особей медведок. Также можно установить барьеры из специальных материалов вокруг посадок, чтобы предотвратить доступ медведок к растениям.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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