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Не повторяйте ошибок соседей: как вовремя разделять луковицы нарциссов для обильного цветения

Почему нарциссы становятся мелкими и как этого избежать?

2:03
Садоводство » Цветы

Нарциссы — одни из самых ранних и красивых цветов. Их нежные цветы с характерными трубчатыми венчиками так радуют глаз. Но иногда бывает, что через несколько лет эти прекрасные растения начинают выглядеть не так привлекательно — цветы становятся мельче, а листья — более бледными. Причина этого кроется в том, что пора делить луковицы нарциссов.

Почему нарциссы становятся мелкими и как этого избежать?
Фото: forestwander.com by ForestWander, CC BY-SA 3.0

Почему нарциссы становятся мелкими?

Дело в том, что по мере роста и цветения нарциссы образуют все больше и больше луковиц-детки. Эти молодые луковички в итоге начинают активно конкурировать за питательные вещества с материнской луковицей, отчего все растение слабеет.

В результате через 3-5 лет цветы становятся мелкими, а листья — худосочными. Если не провести своевременную пересадку и деление луковиц, со временем нарциссы могут вообще перестать цвести.

Как правильно делить нарциссы

Чтобы предотвратить такую ситуацию, нужно регулярно, каждые 3-5 лет, делить луковицы нарциссов. Лучше всего это делать сразу после цветения, в конце весны — начале лета.

Аккуратно выкопайте луковицы, стряхнув с них землю. Рассмотрите их внимательно — вы увидите, что каждая материнская луковица обросла множеством молодых детенышей. Разделите их, стараясь сохранить целыми все луковицы.

Подготовленные таким образом луковицы можно сразу высаживать обратно в грунт, соблюдая расстояние 10-15 см между ними. Или же дайте им немного подсохнуть, упакуйте в сетчатые мешочки и подержите в прохладном месте до осени, когда и высадите.

Эта нехитрая процедура омолаживает нарциссы, способствуя образованию крупных, здоровых цветков. Так что, если вы заметили, что у соседки нарциссы стали мелковатыми, не повторяйте её ошибку — обязательно разделите свои луковицы.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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