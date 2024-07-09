Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Алексей Чумаков замолвил слово за мужа Алсу, которого обвиняют в неверности
БРИКС удалось сделать несколько важных шагов, чтобы подорвать доллар
Производство автомобилей Volga ускорится
Искусственный интеллект и юмор: ИИ не может генерировать смешное
Самую дорогую новую квартиру в России продают за 2,5 миллиарда рублей
В Швеции 15 видеоигр признали культурным достоянием страны
Психолог Леонова: Если свекровь ревнует сына к жене, с этим ничего не поделаешь
Daily Mail: в США одобрили Донанемаб для замедления развития болезни Альцгеймера
Почему жирная кожа требует особого внимания и защиты
Получайте идеальные плоды каждый раз: секреты сбора огурцов

Как правильно собирать огурцы: советы для успешного урожая

1:36
Садоводство

Огурцы — одни из самых популярных и полезных овощей, которые можно выращивать в своем саду или огороде. Чтобы получить хороший урожай сочных и вкусных огурцов, важно знать, как правильно собирать их. 

Как правильно собирать огурцы: советы для успешного урожая
Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell, CC BY-SA 3.0

1. Выбор правильного времени для сбора.
Огурцы лучше всего собирать, когда они достигли оптимального размера для своего сорта. Обычно это происходит через 50-70 дней после появления всходов. Созревшие огурцы имеют яркий цвет и твердую текстуру.

2. Правильный способ сбора.
Для сбора огурцов используйте острые садовые ножницы или нож. Осторожно отрежьте огурец от растения, оставляя короткий хвостик. Не рвите огурцы руками, чтобы не повредить растение.

3. Регулярный сбор.
Собирайте огурцы регулярно, чтобы стимулировать растение к производству новых плодов. Не допускайте перезрелости огурцов на растении, так как это может привести к уменьшению урожая.

4. Проверка на горечь.
Перед употреблением проверьте огурцы на горечь. Если огурец горький, его лучше не употреблять, так как это может быть признаком перезрелости или неправильного ухода за растением.

5. Хранение собранных огурцов.
Огурцы лучше всего хранить в холодильнике, чтобы сохранить свежесть и вкус. Упакуйте их в пластиковый пакет или контейнер, чтобы предотвратить потерю влаги.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Июльский уход за огурцами: какие подкормки нужны в период активного плодоношения

Июль - самый разгар сезона для огурцов, они активно наращивают вегетативную массу и наполняют плоды питательными веществами. Регулярная и правильная подкормка в этот период критически важна для получения хорошего урожая. Рассмотрим, какие подкормки будут наиболее эффективны для огурцов в июле.

Как накормить огурцы в июле: лучшие подкормки
5 простых способов уменьшить расход топлива на автомобиле с АКПП
Топ-5 способов экономить бензин на автомате: просто и эффективно
Эти три породы кошек считаются самыми красивыми в мире: поразят вас своей красотой
Забудьте все, что вы знали о виноградниках: революционный подход к обрезке листьев
Есть ли противоядие против онкологии Сергей Лебедев Грузию, взбрыкнувшую против гегемона, будут наказывать Юрий Бочаров Моди раскритикован на Западе за "медвежьи объятия" с Путиным. Зеленский в ярости Любовь Степушова
Жизнь после развода: как Нюша изменилась и вернулась к светской жизни
Какие парфюмы не стоит выбирать: мужской взгляд на женские ароматы
Солнце вновь разразилось мощнейшими вспышками
Солнце вновь разразилось мощнейшими вспышками
Последние материалы
Психолог Леонова: Если свекровь ревнует сына к жене, с этим ничего не поделаешь
Daily Mail: в США одобрили Донанемаб для замедления развития болезни Альцгеймера
Почему жирная кожа требует особого внимания и защиты
As: Португалец Кошта может заменить Лунина в "Реале"
Киану Ривз раскрыл свою заветную мечту
Грузию, взбрыкнувшую против гегемона, будут наказывать
Во Франции предлагают исключить Мбаппе из состава сборной
Евросоюз может заключить новый контракт с "Газпромом"
Почему стоит выбрать курорты Азовского побережья
Тренды окрашивания 2024: рельефный бразильский блонд и теплые оттенки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников