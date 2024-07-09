Получайте идеальные плоды каждый раз: секреты сбора огурцов

Как правильно собирать огурцы: советы для успешного урожая

1:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Огурцы — одни из самых популярных и полезных овощей, которые можно выращивать в своем саду или огороде. Чтобы получить хороший урожай сочных и вкусных огурцов, важно знать, как правильно собирать их.

Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell, CC BY-SA 3.0

1. Выбор правильного времени для сбора.

Огурцы лучше всего собирать, когда они достигли оптимального размера для своего сорта. Обычно это происходит через 50-70 дней после появления всходов. Созревшие огурцы имеют яркий цвет и твердую текстуру.

2. Правильный способ сбора.

Для сбора огурцов используйте острые садовые ножницы или нож. Осторожно отрежьте огурец от растения, оставляя короткий хвостик. Не рвите огурцы руками, чтобы не повредить растение.

3. Регулярный сбор.

Собирайте огурцы регулярно, чтобы стимулировать растение к производству новых плодов. Не допускайте перезрелости огурцов на растении, так как это может привести к уменьшению урожая.

4. Проверка на горечь.

Перед употреблением проверьте огурцы на горечь. Если огурец горький, его лучше не употреблять, так как это может быть признаком перезрелости или неправильного ухода за растением.

5. Хранение собранных огурцов.

Огурцы лучше всего хранить в холодильнике, чтобы сохранить свежесть и вкус. Упакуйте их в пластиковый пакет или контейнер, чтобы предотвратить потерю влаги.